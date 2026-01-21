EGURALDIA

Barakaldoko bost ataritako bizilagunak konfinatu dituzte, haizeak gertuko aldamio bat mugitu duelako

Gainera, Bilbon, zuhaitz bat erori da Campo Volantinen haize ufada handien ondorioz, eta eraikin bateko hesiaren zati bat apurtu du.

EITB

Azken eguneratzea

Haize-bolada bortitzak izan dira asteazken goizean Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat txokotan, eta gorabehera ugari eragin ditu, zuhaitz erorketak edo hegaldietan arazoak Bilboko aireportuan, esaterako. Barakaldon, Landaburu kaleko bost ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta daude, fatxadan dagoen aldamio bat ezegonkor baitago, haize-bolada bortitzek mugitu egin dutelako.

Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, gertakaria  eguerdian izan da; haizeak aldamioa mugitu du, eta fatxadan eutsita dagoen arren, aldamioa albo batean okertuta dago.

Angel Madrazo Herritarren Segurtasunerako zinegotzia eta udaltzainak bertaratu dira, eta 3, 5, 7, 9 eta 11 zenbakietako bizilagunei etxean geratzeko agindu diete, abisu berri baten zain. Beharrezkoa bada soilik atera ahalko dira bizilagunak etxetik, eta betiere Udaltzaingoaren laguntzaz.

Barakaldon gertatutakoaz gain, Bilbon 11:00ak aldera zuhaitz bat erori da Campo Volantinen, Udaleko iturriek baieztatu dutenez. Istripuan ez da inor zauritu, baina eraikin bateko hesiaren zati bat hautsi du.

