Barakaldoko bost ataritako bizilagunak konfinatu dituzte, haizeak gertuko aldamio bat mugitu duelako
Gainera, Bilbon, zuhaitz bat erori da Campo Volantinen haize ufada handien ondorioz, eta eraikin bateko hesiaren zati bat apurtu du.
Haize-bolada bortitzak izan dira asteazken goizean Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat txokotan, eta gorabehera ugari eragin ditu, zuhaitz erorketak edo hegaldietan arazoak Bilboko aireportuan, esaterako. Barakaldon, Landaburu kaleko bost ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta daude, fatxadan dagoen aldamio bat ezegonkor baitago, haize-bolada bortitzek mugitu egin dutelako.
Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, gertakaria eguerdian izan da; haizeak aldamioa mugitu du, eta fatxadan eutsita dagoen arren, aldamioa albo batean okertuta dago.
Angel Madrazo Herritarren Segurtasunerako zinegotzia eta udaltzainak bertaratu dira, eta 3, 5, 7, 9 eta 11 zenbakietako bizilagunei etxean geratzeko agindu diete, abisu berri baten zain. Beharrezkoa bada soilik atera ahalko dira bizilagunak etxetik, eta betiere Udaltzaingoaren laguntzaz.
Barakaldon gertatutakoaz gain, Bilbon 11:00ak aldera zuhaitz bat erori da Campo Volantinen, Udaleko iturriek baieztatu dutenez. Istripuan ez da inor zauritu, baina eraikin bateko hesiaren zati bat hautsi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Emakume nafar bat, Adamuzko tren istripuan desagertutako pertsonen artean
Maria Luisa Eugui Madrildik Huelvara zihoan senide batzuk bisitatzera.
Adinekoentzako eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa inauguratu dute Aretxabaletan
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako Udalak sustatu dute Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta POBA proiektu pilotua. 70 urtetik gorakoei prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatua eskainiko zaie, eta zerbitzua Euskadiko beste udalerri batzuetara hedatzeko asmoa du.
25 urtez ospitale psikiatriko batean sartuko dute Santutxun bikotekidea hil zuen gizona
Bizkaiko Auzitegiak ezin dio deliturik leporatu 34 urteko gizonari, eta segurtasun-neurriak ezarri ditu, alderdi guztien arteko akordioaren ondoren.
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa geldiarazteko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak Atochako (Madril) kontrol-zentrora egindako dei batean. Bigarren deia hiru eta lau minutuko tartean egin zuen eta bi trenen arteko talka 9 segundo baino gutxiagoan gertatu zen, ez hasieran esan bezala 20 segundoan.
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru alferrik galtzen dira.
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Etxebizitza, Enplegua, Segurtasuna eta Osasuna dira bizkaitarren ustez gaur egungo arazo nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.
Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean
Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegin dute ez dadila Kataluniako zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian
Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz hiria danbor eta upel hotsez bete ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.