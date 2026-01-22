Aurkezpena
Kirolakeitb.eus, kirolaren eta kirolarien plaza digital berria aurkeztu dute

Webgune berriaren aurkezpena.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBren kirolen atari berriak aukera zabalagoa, intuitiboagoa eta ikus-entzunezkoagoa eskainiko du, esperientzia bisual biribila izateko. Zuzeneko emanaldiek protagonismo handiagoa izango dute, eta Zuretzat atalean erabiltzaile bakoitzak bere eduki gustukoenak bildu ahal izango ditu. 

