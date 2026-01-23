Hezkuntza
Araban bi ikastetxe fusionatuko dira datorren ikasturtean, eta Gipuzkoan gutxienez bat

Ikasleen matrikulazioek behera egin dutenez, Hezkuntza Sailak sei "integrazio-prozesu" bultzatu ditu datorren ikasturtera begira Bizkaiko hamabi ikastetxe publikotan, eta, ondorioz, lau zentro itxi beharko dituzte.

300 ikasle baino gehiago kontratatzeko lanean ari dela iragarri zuen Hezkuntza Sailak ostiralean. Sindikatuek, berriz, orain arte ez dela edukirik mahai gainean jarri salatzen dute.
Bizkaiko lau ikastetxe publiko itxiko dituzte datorren ikasturtean, ikasle faltagatik; Bilbon, Getxon eta Leioan. Guztira, sei "integrazio-prozesu" egingo dituzte Bizkaiko hamabi ikastetxe publikotan.

Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Politiketako sailburuorde Lucia Torrealdayk Radio Euskadiko "Boulevard" saioan azaldu du aipatutako horiek ez direla datorren ikasturtean egingo dituzten fusio bakarrak izango..

"Araban dagoeneko izan da fusioren bat edo beste, jaiotze tasaren beherakada hiru lurraldeei eragiten dien kontu bat baita", adierazi du.

Datorren ikasturterako ere, Araban beste bi integrazio egitea espero dute, eta Gipuzkoan gutxienez bat, prozesua "erritmoen araberakoa izango bada ere", adierazi du Torrealdayk, fusioak zein ikastetxetan izango diren zehaztu gabe.

Adierazi duenez, prozesu hauek aukera berdintasuna bermatzea eta segregazioari aurre egitea bilatzen dute. "Aniztasunak ikasleak aberasten ditu, onurak gehiago baitira kalteak baino", gaineratu du.

