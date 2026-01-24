GARRAIOA
Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro larunbat honetan Katalunia osoan

Renfek jakinarazi du azpiegituran berrikuspen gehiago egiteko neurria izango dela.

Rodalies zerbitzua etenda. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro Katalunian larunbat honetan, Renfek eta Adifek Kataluniako Gobernuari sarea martxan jartzeko "ezintasuna" jakinarazi ostean, Generalitateko Lurralde Sailak jakitera eman duenez.

Erabakia zortzi ordu baino gehiagoko bilera baten ondoren hartu da. Bilera horretan Albert Dalmau Silvia Paneque eta Nuria Parlon kontseilariek parte hartu dute, Renfeko, Adifeko, Babes Zibileko, Kataluniako Trafiko Zerbitzuko, Esquadra Mossoetako eta Institutu Kartografikoko arduradunekin batera, besteak beste, Rodaliesen krisiari aurre egiteko.

Goizaldeko hirurak pasata, Lurralde Kontseilaritzak jakinarazi du Katalunia Rodaliesen zerbitzurik gabe egongo dela berriro larunbatean, asteazkenean eta ostegunean, Gelidan (Bartzelona) izandako istripuaren ondorioz, gertatu zen bezala.

"Renfek eta Adifek jakinarazi digute ezin dutela Rodalies eta merkantzien trenen ohiko zerbitzua eskaini", adierazi du Kataluniako Gobernuak, bidaiarien mugikortasuna bermatzeko errepideko zerbitzu alternatiboei eutsiko diela jakinarazi.

Renfek ordu batzuk geroago jakinarazi du azpiegituran azterketa berriak egiteko geldialdi bat ozamgp deña. Ingeniari geoteknikoek "azterketa sakonak" egingo omen dituzte lur-jausiak gertatzeko arriskua dagoen lekuetan.

Hainbat zauritu Rodalíeseko tren bat errailetik atera zenean, Bartzelonan
