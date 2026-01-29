Futbola
Futbol pirata emititzen duten tabernak salatzea 50 eurorekin sarituko du Ligak

Legez kanpoko futbol-emisioen aurka borrokatzeko estrategian, klub profesionalen patronalak salaketa-kanal "azkarra, intuitiboa eta konfidentziala" eskaintzen du, 50 euroren truke, ostalaritza-establezimenduak salatu dezaten.

Gizon batzuk, taberna batean futbola ikusten. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

LaLigak 50 euro emango die futbol pirata emititzen duten ostalaritza-establezimenduak salatzen dituen laguni, LaLigak ohar batean jakinarazi duenez.

Horrela, klub profesionalen patronalak futboleko legez kanpoko emisioen aurkako estrategia berresten du, salaketa-kanal bat eskainiz, "tresna erraza, segurua eta konfidentziala, edozein herritarrek modu aktiboan parte har dezan edukiak iruzurrez igortzen dituzten HORECA sektoreko establezimenduak detektatzen". Horrela, "salaketa baliozko eta eraginkor bat egiten duten erabiltzaileek 50 euro jaso ahal izango dituzte, beren lankidetzagatik esker on gisa, dagokion baliozkotze-prozesua amaitu ondoren ".

Javier Tebas buru duen erakundeak gogorarazi duenez, taberna batean legez kanpoko futbol-emisio bat detektatzea "erraza da, eta segundo gutxi batzuetan egin daiteke". Horretarako, "edozein zalerentzako jarraibide argi eta bisual bat" eskaintzen du, hau da, telebistako pantailaren izkinan, emankizunean, taberna baten kasuan, "B" bat dagoen edo "A" bat, apustu-etxe bat den egiaztatzea. Bat ere agertzen ez bada, establezimendu hori ez dago baimenduta eta emisioa legez kanpokoa da.
   
Kasu honetan, edozein pertsona sar daiteke 'www.laligabares.com/denuncias' webgunean LaLigako salaketen kanalean, formulario labur bat bete eta emisioa egiaztatzeko irudiak erantsi, "azkarra, intuitiboa eta konfidentziala den prozesu bat". Salaketa jaso ondoren, LaLigako taldeek informazioa aztertuko dute eta, ezarritako baldintzak betetzen dituela baieztatzen bada, kontrol-prozesua aktibatuko da eta, hala badagokio, aurreikusitako dirua jasoko du.

Ligak azpimarratu duenez, 'LALIGA BARES' salaketa kanala herritarren laguntza errazteko diseinatuta dago , "erabiltzailea agerian utzi gabe"

