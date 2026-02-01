Albiste da
Lau urteko haur bat oso larri Oionen, bigarren solairutik erorita

13:30 aldera gertatu da istripua, eta helikopteroz eraman dute Gurutzetako ospitalera.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lau urteko umetxo bat egoera kritikoan dago Oionen, etxeizitza bateko bigarren solairutik erori ostean. Ertzaintzak jakitera eman duenez, Gurutzetako ospitalera eraman dute, oso larri.

13:30 aldera gertatu da istripua, eta helikopteroz eraman dute erietxera.

 Informazioa osatzeko lanean ari gara

Oion Araba Gizartea

