Talde animalistek protestak egin dituzte Bilbon eta Iruñean, ehizaren eta ehiza-txakurren erabileraren aurka
Espainiako Estatuko 44 hiritan eta beste 41 herrialdetan izan da mobilizazioaK, Galgoaren Munduko Egunarekin bat eginez.
Talde animalistek manifestazioa egin dute Bilbon, ehizaren eta txakurren erabileraren aurkako NAC plataformak deituta. Iruñean, berriz, elkarretaratzea egin dute Gaztelu Plazan.
12:00ak pasata hasi da manifestazioa Moyua plazatik. NACekin elkarlanean ari diren beste talde animalistetako kideak ere batu dira protestetara: We The Free edo PACMAko kideak, esate baterako.
Parte-hartzaileetako asko txakurrekin joan dira eta Kale Nagusitik Arriaga Antzokirainoko ibilbidean "ehiza ez da kudeaketa, heriotza eta suntsiketa da", "otso bizia, otso babestua" edo "dibertimenduz hiltzea esplotazioa da" bezalako leloak oihukatu dituzte.
We the Free plataformako Asier Santiestebanek azaldu duenez, "ingurune naturaletan egiten den animalia-ustiapen mota bat" salatzera joan dira. Beganoak direnez, "edozein animalia-erabilera baztertzen" dutela nabarmen du, "animaliak kontzientzia propioa duten sentitzen duten izakiak direlako eta ez dutelako merezi erabileraren eta giza helburuen biktima izatea".
Maria Lopez PACMAko ordezkariak "Espainia osoan ehiza amaitzea" eskatu du, "ehiztarien tratu txarrak jasaten dituzten animalia guztiengatik" eta "urtero mendietan hiltzen dituzten animalia guztiengatik".
"Ez dugu animaliak dibertitzeko erailtzeko beharrik ikusten, ez ditugu ulertzen ehiza txakurren hilketak eta ematen zaizkien tratu txarrak", deitoratu du, eta animalia horietako asko "urte osoan baldintza negargarrietan" daudela gaineratu du, "hezetasunarekin, janaririk gabe, urik gabe, hilda agertzen dira asko eta asko ehizaldi garaiaren ostean". "Ez da onargarria", salatu du.
Espainiako Estatuko 44 hiritan eta beste 41 herrialdetan izan dira mobilizazioak, Galgoen Mundu Egunarekin bat eginez.
Gizon batek bikotekidea hil du Pontevedran eta bere buruaz beste egin du ondoren, atxilotu aurretik
Emakumearen gorpua ahizpak aurkitu du, bere etxebizitzako lurrean, eta gizona ihes egiten ikusi du. Gizona etxebizitza batean gotortu da eta Guardia Zibila berarekin negoziatzen aritu da arratsalde osoan, entregatu zedin, baina bere buruaz beste egin du azkenean.
Lau urteko haur bat oso larri Oionen, bigarren solairutik erorita
13:30 aldera gertatu da istripua, eta helikopteroz eraman dute Gurutzetako ospitalera, buruan kolpe handi bat zeukala.
Diru bilketa abiatu dute Aroztegia auzian zigortutako zazpi kideei jarritako isunei aurre egiteko
Zazpi ekintzaileek ez zuten kartzela zigorrik jaso, baina 62.000 euroko isuna ordaintzera kondenatu zituzten. Isunez gain, defentsa eta gainerako gastuak ordaintzeko bilketa egingo du orain Aroztegiko Elkartasun Komiteak.
Joko areto baten aurka protesta egiteagatik auzipetutako Sopelako lau gazteen aurkako epaiketa atzeratu dute, data jarri gabe
32 urteko kartzela zigorra eta 112.400 euroko isuna eskatu dute lau sopeloztarrentzat. Auzia birritan artxibatu dute, eta akusazio partikularra da pertsonatutako akusazio bakarra. Hain justu, auzipetuei elkartasuna adierazteko manifestazioa egin zuten atzo Sopelan.
Osasun Sailak zehaztu du iraungitako txerto hexabalenteak Iztietako (Errenteria) eta Ondarretako (Donostia) osasun-zentroetan jarri zituztela
Osakidetza hasi da kaltetutako 30 pertsonak (25 haurtxo eta 5 heldu) berriro txertatzen. Iraungitako txerto tetrabalentea edo hirukoitz birikoa jaso zutenek (75 bat lagun) asteon jasoko dute gertakin zuzena.
Matrikulazioa % 5 jaitsiko dela uste du Hezkuntza Sailak, baina ikasturtean zehar heldutako ikasleekin orekatu daitekeela erantsi du
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, matrikula kopuruak % 5 inguru egin du behera, datu demografikoak kontuan hartuta egindako estimazioen arabera. Dena dela, iragarri du beherakada "matrikulazio biziak" konpentsatuko duela; izan ere, irailetik 5.400 ikaslek eman dute izena EAEko hezkuntza sisteman.
Gidari bat ikertzen ari dira istripu batetik ihes egin eta alkoholemia proba egiteari uko egiteagatik
Ertzaintzak ikertu gisa inputatu du bart Trapagaranen beste ibilgailu baten kontra istripua izan eta ihes egiten saiatu zen gidari bat, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, larunbatean, 21:00ak aldera, bi ibilgailuk talka egin zuten Bizkaiko udalerri horretan, eta gidarietako bat bertan artatu behar izan zuten. Beste gidaria, onik atera zena, ihes egiten saiatu zen, baina agenteek geldiarazi egin zuten. Gizonak uko egin zion alkoholemia proba egiteari.
Hiru pertsona artatu dituzte Usurbilen, sute batean kea arnasteagatik, eta beste bat Errenterian
Usurbile, hiru pertsonak tokian bertan artatu dituzte, baina Errenterian, Donostia Ospitalera eraman behar izan dute emakume bat. Barañaingo supermerkatu batean ere sutea izan da larunbat honetan baina ez da inor zauritu.
Manteroen kontrako "poliziaren esku-hartze bortitza" salatu dute dozenaka lagunek Bilbon
Mbolo Moye Doole eta Manteroekin bat! plataformek deituta, ostegunean Ertzaintza eta Udaltzaingoa manteroen aurka indarkeriaz aritu zirela salatu dute. Horien esanetan, "ez da gertaera isolatua izan", hilero jazotzen baitira halakoak.