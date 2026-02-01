Albiste da
PROTESTA ANIMALISTA

Talde animalistek protestak egin dituzte Bilbon eta Iruñean, ehizaren eta ehiza-txakurren erabileraren aurka

Espainiako Estatuko 44 hiritan eta beste 41 herrialdetan izan da mobilizazioaK, Galgoaren Munduko Egunarekin bat eginez.

manifestacion-caza-efe bilbao
Bilboko manifestazioan hartutako irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Talde animalistek manifestazioa egin dute Bilbon, ehizaren eta txakurren erabileraren aurkako NAC plataformak deituta. Iruñean, berriz, elkarretaratzea egin dute Gaztelu Plazan.

12:00ak pasata hasi da manifestazioa Moyua plazatik. NACekin elkarlanean ari diren beste talde animalistetako kideak ere batu dira protestetara: We The Free edo PACMAko kideak, esate baterako.

Parte-hartzaileetako asko txakurrekin joan dira eta Kale Nagusitik Arriaga Antzokirainoko ibilbidean "ehiza ez da kudeaketa, heriotza eta suntsiketa da", "otso bizia, otso babestua" edo "dibertimenduz hiltzea esplotazioa da" bezalako leloak oihukatu dituzte.

We the Free plataformako Asier Santiestebanek azaldu duenez, "ingurune naturaletan egiten den animalia-ustiapen mota bat" salatzera joan dira. Beganoak direnez, "edozein animalia-erabilera baztertzen" dutela nabarmen du, "animaliak kontzientzia propioa duten sentitzen duten izakiak direlako eta ez dutelako merezi erabileraren eta giza helburuen biktima izatea".

Maria Lopez PACMAko ordezkariak "Espainia osoan ehiza amaitzea" eskatu du, "ehiztarien tratu txarrak jasaten dituzten animalia guztiengatik" eta "urtero mendietan hiltzen dituzten animalia guztiengatik".

"Ez dugu animaliak dibertitzeko erailtzeko beharrik ikusten, ez ditugu ulertzen ehiza txakurren hilketak eta ematen zaizkien tratu txarrak", deitoratu du, eta animalia horietako asko "urte osoan baldintza negargarrietan" daudela gaineratu du, "hezetasunarekin, janaririk gabe, urik gabe, hilda agertzen dira asko eta asko ehizaldi garaiaren ostean". "Ez da onargarria", salatu du.

Espainiako Estatuko 44 hiritan eta beste 41 herrialdetan izan dira mobilizazioak, Galgoen Mundu Egunarekin bat eginez.

concentracion-animalista-pamplona
Animaliak Manifestazioak Bilbo Gizartea

