Bilbon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea espetxera bidaltzeko agindu du epaileak

55 urteko emakumeak Basurtuko Ospitalean jarraitzen du eta sendagiria jasotzen duenean eramango dute espetxera.

Bilbao, 30 ene (EFE).- La Ertzaintza traslada a la mujer de 55 años detenida este viernes acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.EFE/ Miguel Toña
Uribarri. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Uribarri auzoko etxebizitza batean bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako 55 urteko emakumezkoa espetxeratzeko agindu du guardiako epaileak, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Emakumea Basurtun ospitaleratuta dago. 

Emakumea ostiralean atxilotu zuten, Ertzaintzak Bilboko Uribarri auzoko etxebizitza batean gertatutako ustezko hilketa baten abisua jaso ondoren. Bertaratu ziren agenteek gizon baten gorpua aurkitu zuten etxe barruan, indarkeriazko heriotza baten zantzu argiekin.

Etxebizitzan 55 urteko emakumea ere bazegoen, eta ertzainei aitortu zien berak hil zuela gizona, bere bikotekidea zena, eta ustezko hilketa delitu bat leporatuta atxilotu zuten.

Guardiako epailea Basurtuko ospitalera joan zen igandean, emakumeak erietxeratuta jarraitzen baitu, eta, deklarazioa hartu ondoren, espetxeratzeko agindua eman zuen, behin-behinean, komunikatuta eta fidantzarik gabe. Sendagiria jasotzen duenean eramango emakumea dute espetxera.

