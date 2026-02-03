ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK

Blusa eta nesken kalejiraren ibilbidea moldatzea proposatu du Gasteizko Udalak, segurtasun arrazoiengatik

Andre Mari Zuriaren plazan hasi eta bukatuko den ibilbide zirkularra jarri du mahai gainean Udalak.  Orain, kuadrillek hilabeteko epea dute proposamena aztertu eta ekarpenak egiteko. 

Andre Maria Zuriaren jaietan blusa eta nesken kuadrillek egiten duten kalejiraren ibilbidea moldatzea proposatu du Gasteizko Udalak, segurtasun arrazoiak argudiatuta. Joaneko eta itzuliko bi kalejira izan beharrean, ibilbide zirkular bakarra da mahai gainean jarri dena; zazpi geldialdi izango lituzke, Andre Maria Zuriaren plazan hasi eta bukatuta. Egungoa baino luzeagoa da, eta 700 metro izatetik 1.300 izatera pasatuko litzateke.

 

Udalak jada helarazi die proposamena blusen eta nesken Batzordeari eta Federazioari, eta hilabete inguruko epea eman die aztertu eta ekarpenak egin ditzaten. Kuadrillaz kuadrilla hasi dira eztabaidak eta bozketak.

Cesar Fernandez Segurtasun zinegotziaren arabera, hainbat ikuspuntutatik hobea da ibilbide berria. Batetik, hainbat kale libre utziko lirateke, besteak beste, larrialdi zerbitzuei eta garraio publikoari lanak errazteko, eta, bestetik, hiritarrek ere lasaiago ibili ahal izango lukete. 

