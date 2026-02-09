Iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen talde kriminal bat desegin dute Bizkaian
Bost pertsona ikertzen ari dira eta 'Negare' izena jarri dioten polizia operazioak zabalik jarraitzen du. Oraingoz, 28 kaltetu identifikatu dituzte, tartean, Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan.
Guardia Zibilak talde kriminal bat desegin du Bizkaian, itxuraz, bideokontsolak eta smartphonen iragarki faltsuen bidez sarean iruzur egiten zuena.
Oraingoz, bost pertsona ikertzen ari dira —hiru gizon, emakume bat eta 15 urteko mutil bat—, iruzur jarraitua, kapitalak zuritzea, nortasuna usurpatzea eta talde kriminaleko kide izatea egotzita.
Guardia Zibilak, orain arte, 28 kaltetu identifikatu ditu, tartean, Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan (1).
'Negare' operazioak zabalik jarraitzen du, eta, beraz, ez dute baztertzen ikertu eta kaltetu gehiago egotea.
Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, Iberiar Penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daitekeena
Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol sailburuak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar Penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Sailak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.
Donostiako Udalak atxilotuen jatorriaren berri emango du aurrerantzean
Bilbok eta Gasteizek ez bezala, Donostiak bat egin du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ezarritako irizpidearekin. Aurrerantzean, Donostiako Udaltzaingoak atxilotuen jatorria jakinaraziko du, hedabideek zein herritarrek eskatuta edo "egoerak hala eskatzen duenean".
Goiz korapilatsua Bilbo inguruko errepide nagusietan
Barakaldon istripua izan da, Ansioko bihurguneetan, Donostiarako noranzkoan, eta pertsona bat ospitalera eraman dute, zauriturik. Bestalde, lau ibilgailuk talka egin dute Zamudion, Txorierrin, eta auto-ilarak izan dira goizean goiz.
Setenil herrira doazen turisten jarioa ez da eten, kalteak handiak izanik ere
Cadizko herririk bisitatuenetako bat da Setenil, herrixka zurien ibilbidean baitago. Setenilgo alkateak bisita gidaturik ez antolatzeko eskatu die turismo enpresei.
Euriari aurre eginez, Donostiako kaleak girotu ditu inude eta artzainen konpartsak
Ospakizun eguna dute gaurkoa Donostiako Parte Zaharrean. Azken 49 urteetan bezala, inauteri aurreko igandean, Kresala elkartearen konpartsa desfilean atera da, antzinako inauterietako pertsonaiak gorpuztuta. Sarriegiren doinuak lagun, zortziko, fandango eta arin-arinen erritmoek hartu dituzte Donostiako kaleak.
Euriteak baretu dira Andaluzian, azken egunotako ekaitzak igarota
Guadalquivir ibaian, Kordoban, agerikoa da egoerak hobera egin duela. Goizean, emariak behera egin du apur bat, gauerdian 6 metroko altuera izan ondoren. Jaitsiera horrek behin-behinean lasaitasuna eman du, baina garbiketak aurrera jarraitzen du etenik gabe, datozen orduotan euri gehiago egingo baitu.
Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan
Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero legez, ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.
Arabako eta Gipuzkoako etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute
Estatu osoan indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egozten diete, eta Araban lapurreta bat egin ondoren atxilotu dituzte taldea osatzen omen zuten lau kideak.
Mugimendu sismikoak izan dira Andaluzian, denboralearen ondorioz
Intentsitate txikiko lurrikarak izan dira Cadizko mendilerroan eta Malagako hainbat udalerritan.