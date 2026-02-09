POLIZIA OPERAZIOA

Iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen talde kriminal bat desegin dute Bizkaian

Bost pertsona ikertzen ari dira eta 'Negare' izena jarri dioten polizia operazioak zabalik jarraitzen du. Oraingoz, 28 kaltetu identifikatu dituzte, tartean, Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan. 

EITB

Guardia Zibilak talde kriminal bat desegin du Bizkaian, itxuraz, bideokontsolak eta smartphonen iragarki faltsuen bidez sarean iruzur egiten zuena. 

Oraingoz, bost pertsona ikertzen ari dira —hiru gizon, emakume bat eta 15 urteko mutil bat—, iruzur jarraitua, kapitalak zuritzea, nortasuna usurpatzea eta talde kriminaleko kide izatea egotzita. 

Guardia Zibilak, orain arte, 28 kaltetu identifikatu ditu, tartean, Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan (1). 

'Negare' operazioak zabalik jarraitzen du, eta, beraz, ez dute baztertzen ikertu eta kaltetu gehiago egotea. 

Eguneko Titularrak Bizkaia Delituak Iruzurrak Gizartea

