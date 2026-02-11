Gertaera
Ertzain-etxean jarraitzen du Lezaman aurkitutako gizona hil zuelakoan atxilotutako gizonak

Homizidio delitua leporatu diote 21 urteko gizonari.

Ertzaintzaren ibilgailu baten irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Ertzain-etxean jarraitzen du asteartean Bilbon atxilotutako gaztea, Lezaman aurkitutako 60 urteko gizon baten heriotzarekin zerikusia duelakoan. Hilda aurkitutako gizona Ganguren gainean agertu zen, hainbat egun agertu barik egon ondoren. Datozen orduetan atxilotua epailearen esku uztea espero da.

Gorpua joan den ostiraleko goiz erdian aurkitu zuten, eta, ondoren, baieztatu zuten biktima 60 urteko barakaldarra zela. Bi egun zeramatzan desagertuta.

Indarkeria-zantzuak

Ertzaintzaren hainbat patruila bertaratu ziren, begizko ikuskapena egiteko. Batzorde judizialak gorpua altxatu ondoren, Ertzaintzak ikerketa bat abiarazi zuen, indarkeria zantzuak zituelako.

Ondorengo orduetan egindako ikerketei esker, joan den asteartean, arratsaldeko bostak eta laurden aldera, Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Ataleko agenteak Bilboko Zorrotza auzoan agertu ziren gizon bat atxilotzeko, homizidio-delitu baten ustezko egile gisa.

21 urteko atxilotuari Lezaman aurkitutako gizona hil izana leporatu diote, eta ertzain-etxean dago beharrezko izapideak egiteko, epailearen esku utzi arte.

