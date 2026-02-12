TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 26/01/2026.- Vista del oleaje este lunes San Sebastián, donde el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los paseos marítimos y los principales parques de la ciudad por la alerta naranja por riesgo de impacto de olas. EFE/Javier Etxezarreta
Olatuen irudia Donostian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 12an, lerroburu nagusiak:

- Nils ekaitza dela-eta, alerta laranja indarrean dago gauerditik, nabigaziorako arriskuagatik; izan ere, 7,8 metroko olatuak espero dira. Haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, haize-boladak 100-120 km/h-tik gorakoak izan daitezke, eta haizeguneak ez diren lekuetan, berriz, 80 km/h-tik gorakoak.

- Tolosak ostegun honetan emango die hasiera bere inauteriei, txupinazoaren bidez. Ekitaldia, eguerdian izango dena, Orainen jarraitu ahal izango da zuzenean. Ostegun Gizena ospatuko da lehenengo egun honetan, eta txupinazoaz gain, txarangak edota bigantxak izango dira, baita kalejira bat Pirritx eta Porrotxen eskutik ere.

- Politikaren arloan, Eusko Legebiltzarrean egingo den ohiko osoko bilkura izango da albiste. Besteak beste, EH Bilduren Trantsizio Energetikoari buruzko Euskal Itun Sozialaren inguruko mozio bat eztabaidatuko da edo PPren legez besteko proposamen bat, "euskal atunontziek Senegalen bizi duten egoera larriaren inguruan".

