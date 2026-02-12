Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 12an, lerroburu nagusiak:
- Nils ekaitza dela-eta, alerta laranja indarrean dago gauerditik, nabigaziorako arriskuagatik; izan ere, 7,8 metroko olatuak espero dira. Haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, haize-boladak 100-120 km/h-tik gorakoak izan daitezke, eta haizeguneak ez diren lekuetan, berriz, 80 km/h-tik gorakoak.
- Tolosak ostegun honetan emango die hasiera bere inauteriei, txupinazoaren bidez. Ekitaldia, eguerdian izango dena, Orainen jarraitu ahal izango da zuzenean. Ostegun Gizena ospatuko da lehenengo egun honetan, eta txupinazoaz gain, txarangak edota bigantxak izango dira, baita kalejira bat Pirritx eta Porrotxen eskutik ere.
- Politikaren arloan, Eusko Legebiltzarrean egingo den ohiko osoko bilkura izango da albiste. Besteak beste, EH Bilduren Trantsizio Energetikoari buruzko Euskal Itun Sozialaren inguruko mozio bat eztabaidatuko da edo PPren legez besteko proposamen bat, "euskal atunontziek Senegalen bizi duten egoera larriaren inguruan".
