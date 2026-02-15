Istripua
Txorierriko igarobidea itxi dute, Bilborako noranzkoan, istripu batengatik

17:00etan, autoan harrapatuta geratu den pertsona erreskatatzen ari ziren, eta auto-ilarak sortu dira bertan. Ezbeharra Larrabetzu parean gertatu da.

EITB

Azken eguneratzea

Istripu larria gertatu da arratsaldean Larrabetzun, BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean. Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, Bilborako noranzkoan zihoan auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.

15:50ean jazo da ezbeharra, eta 17:00etan autoan harrapatuta geratu den pertsona erreskatatu nahian ari ziren suhiltzaileak.

Istripuaren ondorioz, errepidea itxi dute, Bilborako noranzkoan.

Trafiko Istripuak Txorierriko igarobidea Gizartea

