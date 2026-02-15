Txorierriko igarobidea itxi dute, Bilborako noranzkoan, istripu batengatik
17:00etan, autoan harrapatuta geratu den pertsona erreskatatzen ari ziren, eta auto-ilarak sortu dira bertan. Ezbeharra Larrabetzu parean gertatu da.
Istripu larria gertatu da arratsaldean Larrabetzun, BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean. Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, Bilborako noranzkoan zihoan auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.
15:50ean jazo da ezbeharra, eta 17:00etan autoan harrapatuta geratu den pertsona erreskatatu nahian ari ziren suhiltzaileak.
Istripuaren ondorioz, errepidea itxi dute, Bilborako noranzkoan.
