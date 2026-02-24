Lan-istripua

Gizon bat hil da Berriobeitiko rokodromo batean, lan-istripuz

51 urteko gizona altuera handitik erori da instalazio horietan lanean ari zela.

EITB

Azken eguneratzea

Beste lan-istripu bat, oraingoan Nafarroan. 51 urteko langile bat hil da astearte honetan Berriobetiko rokodromo batean. Gizona altuera handitik erori da instalazio horietan lanean ari zela.

Ezbeharra 10:15ean izan da, El soto industrialdean dagoen Rocopolis enpresaren pabiloian. Behargina altuera handitik erorita hil da.

Tokira bertaratu diren osasun-zerbitzuek langilea suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute, eta bertan zendu da.

Hildako gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzien Institutura (INMLyCF) eraman dute, autopsia egiteko.

