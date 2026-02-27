Mugikortasuna
Atzerapenak Bilboko Aldirietako C3 linean, seinaletan izandako arazoen ondorioz

Matxura Ollargan eta Bidebieta-Basauri arteko tartean gertatu da, eta tren zerbitzuan atzerapenak eragiten ari da.

EITB

Bilboko Aldirietako C3 lineako trenak atzerapenak izaten ari dira trenbideko seinaleztapenean izandako arazoen ondorioz. Ollargan eta Bidebieta-Basauri arteko tartean gertatu da gorabehera. C3 lineak Bilbao/Abando eta Urduña lotzen du.

Trenbideko iturriek jakinarazi dutenez, arazoa zerbitzuaren ohiko erregulartasunean eragiten ari da, eta tren zirkulazioan atzerapenak sortzen ari da.

Gainera, talde teknikoak matxura ahalik eta lasterren konpontzeko lanean ari dira, linean lehenbailehen normaltasuna berreskuratzeko helburuarekin.

