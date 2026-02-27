Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzako covid iraunkorraren unitateak 200 paziente baino gehiago artatu ditu lehen urtean

Sindrome honen ezaugarri nagusia da sintomek lehen infekzioaren ondoren gutxienez hiru hilabetez irautea. Muturreko nekea, arnasa hartzeko zailtasunak eta narriadura kognitiboa dira sintoma nagusiak

Covid persistente Europa press Covid iraunkorra duen paziente bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako Covid Iraunkorreko Unitateak lehen urtea bete du, EAEn erreferentziazko unitate gisa finkatuz. Osakidetzatik azaldu dutenez, koordinaziorako erreferentzia nagusia ere bada, eta bermatzen du pazienteek “tratamendu pertsonalizatua eta espezializazio handikoa jasoko dutela”.

Duela urtebete martxan jarri zenetik, unitateak 220 paziente artatu ditu: pazienteen % 21 Araban, % 49 Bizkaian eta % 30 Gipuzkoan.

Patologia honen izaera kronikoagatik eta konplexutasunagatik, % 90ek jarraipen aktiboan jarraitzen dute. Horren ondorioz, azken 12 hilabeteetan 950 kontsulta erregistratu dira (387 aurrez aurrekoak ez direnak, 322 mediku-kontsulta eta 241 erizaintzakoak).

Horrekin batera, Osakidetzak garezurreko estimulazio elektrikoan oinarritutako saiakuntza klinikoa jarri du abian unitatean. Tratamendu honen bidez, estimulu elektrikoak edo magnetikoak proiektatzen dira garuneko eremu jakin batzuetan, ondorio onuragarriak izan ditzaketelakoan. Terapia hori arrakastaz erabiltzen da beste patologia batzuetan, hala nola depresioan, neke kronikoan edo astenia luzean.

Sindrome honen ezaugarri nagusia da sintomek lehen infekzioaren ondoren gutxienez hiru hilabetez irautea. Muturreko nekea, arnasa hartzeko zailtasunak eta narriadura kognitiboa dira sintoma nagusiak.

Covid iraunkorra eta zeliakia patologia kroniko gisa katalogatuko dira
Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X