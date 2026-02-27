Osakidetzako covid iraunkorraren unitateak 200 paziente baino gehiago artatu ditu lehen urtean
Sindrome honen ezaugarri nagusia da sintomek lehen infekzioaren ondoren gutxienez hiru hilabetez irautea. Muturreko nekea, arnasa hartzeko zailtasunak eta narriadura kognitiboa dira sintoma nagusiak
Osakidetzako Covid Iraunkorreko Unitateak lehen urtea bete du, EAEn erreferentziazko unitate gisa finkatuz. Osakidetzatik azaldu dutenez, koordinaziorako erreferentzia nagusia ere bada, eta bermatzen du pazienteek “tratamendu pertsonalizatua eta espezializazio handikoa jasoko dutela”.
Duela urtebete martxan jarri zenetik, unitateak 220 paziente artatu ditu: pazienteen % 21 Araban, % 49 Bizkaian eta % 30 Gipuzkoan.
Patologia honen izaera kronikoagatik eta konplexutasunagatik, % 90ek jarraipen aktiboan jarraitzen dute. Horren ondorioz, azken 12 hilabeteetan 950 kontsulta erregistratu dira (387 aurrez aurrekoak ez direnak, 322 mediku-kontsulta eta 241 erizaintzakoak).
Horrekin batera, Osakidetzak garezurreko estimulazio elektrikoan oinarritutako saiakuntza klinikoa jarri du abian unitatean. Tratamendu honen bidez, estimulu elektrikoak edo magnetikoak proiektatzen dira garuneko eremu jakin batzuetan, ondorio onuragarriak izan ditzaketelakoan. Terapia hori arrakastaz erabiltzen da beste patologia batzuetan, hala nola depresioan, neke kronikoan edo astenia luzean.
Sindrome honen ezaugarri nagusia da sintomek lehen infekzioaren ondoren gutxienez hiru hilabetez irautea. Muturreko nekea, arnasa hartzeko zailtasunak eta narriadura kognitiboa dira sintoma nagusiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasun Publikoak bertan behera utzi ditu Muskizen ezarritako prebentzio-neurriak
Azken orduetan egin diren neurketen emaitzek baieztatu dute bentzeno mailak murriztu eta egonkortu direla, Eusko Jaurlaritzaren arabera.
Gizon bat zauritu dute Arrasaten, suzko arma batekin
EITBk jakin duenez, pertsona bat atxilotu dute. Zauritua Debagoieneko Ospitalera eraman dute, Arrasatera.
Bentzenoa, gasolinan dagoen likido lurrunkorra, ez da arriskutsua, "esposizio luzeetan" izan ezik
Nestor Etxebarria EHUko Kimika Analitikoko Saileko irakasle eta ikertzailearen ustez, "egokiak" dira barruko espazio itxietan egoteko eta ateak eta leihoak itxita edukitzeko eman diren gomendioak. Hala ere, "fokua kontrolatuta dagoen bitartean, ihesak luze irauteko arriskurik ez badago, ez da egoera kezkagarria".
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita
Trafiko-kontrol batean ohartu dira 9 lagunentzako furgoneta batean 15 pertsona zihoazela, egoera penagarrian, Portugalera bidean.
Zierbenan "ez dago osasunerako inolako arriskurik", Udalaren arabera
Udalak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak emandako prebentzio-gomendioak Muskizera eta Abantora mugatzen dira, eta "udalerriko jarduera normaltasun osoz garatzen ari da".
Atzerapenak Bilboko Aldirietako C3 linean, seinaletan izandako arazoen ondorioz
Matxura Ollargan eta Bidebieta-Basauri arteko tartean gertatu da, eta atzerapenak eragin ditu tren-zerbitzuan.
Albiste izango dira: Bentzenoa Muskizen, Goya sarien bezpera eta Bill Clintonen deklarazioa Kongresuan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Muskizko bentzeno mailaren datuak aldakorrak direla eta, prebentzio-neurriei eustea erabaki du Jaurlaritzak
Bentzeno maila nabarmen jaitsi da atzoko datuen aldean, eta prebentzio-neurriei eusten badiete ere, Osasun Publikoko arduradunak ziurtatu du herritarrak ez daudela arriskuan. 14:00etan emango dute datu gehiagoren berri.
30 urtean 2.000 gibel-transplante egin ondoren, mundu mailako erpinean dago EAE
Euskadin gibeleko lehen transplantea egin eta hiru hamarkada igaro direnean, Euskal Osasun Zerbitzuak halako ia 2.000 transplante egin ditu, urtean 75 inguru, eta mundu mailan lehen postuan dago, milioi biztanleko 60 transplanteko tasarekin, mendebaldeko herrialdeetako batez bestekoa halako hiru.