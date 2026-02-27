Osasun Publikoak bertan behera utzi ditu Muskizen ezarritako prebentzio-neurriak
Azken orduetan egin diren neurketa teknikoen emaitzek egiaztatu dute bentzeno-mailak murriztu eta egonkortu egin direla, Eusko Jaurlaritzaren arabera.
Osasun Publikoak erabaki du bertan behera uztea Muskizen ezarritako prebentzio-neurriak. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, azken orduetan egin diren neurketa teknikoen emaitzek egiaztatu dute benzeno-kontzentrazioak behera egin duela.
Eusko Jaurlaritzak horrela azaldu du erabakia, ohar baten bitartez: “Muskizen azken orduetan egin diren neurketa teknikoen emaitzek egiaztatu dute benzeno-kontzentrazioak behera egin duela airean eta 2 µg/m³ inguruan egonkortu dela".
Horrekin batera, Eusko Jaurlaritzak adierazi du “egoeraren jarraipena egiten segitzen” dutela, segurtasunaren, ingurumenaren eta osasunaren (Osasun Publikoa) arloan eskumena duten sailen bitartez.
Horretarako, “Euskadiko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarearen datuak, inguruneko laginketa espezifikoak eta enpresa isurketak murrizteko gauzatzen ari den neurri zuzentzaileak” baliatzen ari dira, adierazi dutenez.
Azkenik, Eusko Jaurlaritzak egoeraren zergatia azaldu du: “Petronor S.A. enpresak gorabehera bat izan du bere gasolina-depositu batean. Gorabehera horren ondorioz, gasolina lurrundu egin da neurri batean, eta airera isuri da bere frakzio lurrunkorra. Enpresa segurtasun-protokoloetan ezarritako neurri zuzentzaile guztiak aplikatzen ari da”.
