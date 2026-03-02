Oharrak eta aholkuak

Osakidetzak SMSak bidaliko dizkie herritarrei, WhatsApp bidez komunikazioak bidaltzeko baimena eskatzeko

Osakidetzaren webgune ofizialaren bidez eta 945 00 65 00 telefonora deituta ere eman daiteke baimena.

MÓVIL MUGIKORRA SAKELAKOA TELEFONO

Telefono mugikor bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB Media

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak WhatsApp bidez komunikazioak bidaltzeko baimena eskatuko du. Asteazken honetan bertan hasiko da herritarrei SMS ofizialak bidaltzen, WhatsApp bidez komunikazio informatiboak bidaltzeko baimena lortzeko. Helburua da oharrak, gogorarazpenak, kanpainak eta osasun-gomendioak helarazteko bide "erraza, hurbilekoa eta irisgarria" eskaintzea.

Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, baimena Osakidetzaren webgune ofizialaren bidez ere eman daiteke, baita 945 00 65 00 telefonoaren bidez ere; horretan, sistema automatiko batek pausoz pauso azaltzen du prozesua.

SMS informatiboan esteka zuzena izango da, eta horren bidez izapidea erraztuko da. Mezua "erabat segurua" izango da, eta asteazken honetatik aurrera jaso ahal izango da.

Nolanahi ere, antzeko itxura duten beste mezu batzuk jasoz gero, datu pertsonalak eskatzen dituztenak edo lotura ez-ofizialak dituztenak, haiekin interakziorik ez egitea gomendatzen da.

Osakidetzaren covid unitate iraunkorrak urtebete bete du, eta epe horretan 200 lagun artatu ditu
Gizartea

