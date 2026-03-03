Bost persona hil dira Santanderren, itsas ondoko egurrezko pasabide bat hondoratuta
Orain arte zabaldutako informazioaren arabera, beste pertsona bat desagertuta dago, eta bat bizirik ateratzea lortu dute. Kantabriako lanbide heziketako zentro bateko ikasle talde bat zen.
Bost pertsona hil dira gaur arratsaldean Santarderren (Kantabria), El Bocal hondartzan egurrezko pasabide bat hondoratuta. Beste pertsona bat desagertuta dago, eta haren bila ari dira erreskate taldeak. Bakarra atera dute bizirik, eta Valdecilla Ospitalera eraman dute.
Lanbide heziketako zentro bateko ikasle talde bat zen, eta ibilbide bat egiten ari ziren El Bocal hondartzaren eta Espainiako Ozeanografia Institutuaren artean. Leku horretan, egurrezko hainbat pasabide daude, eta horietako bat igarotzen ari zirenean gertatu da ezbeharra. Egitura hautsi egin da eta denak itsasora erori dira, haitz ugari dagoen eremu batean.
Kantabriako Larrialdietarako Zerbitzuak 16:45 inguruan jaso du abisua, eta erreskate operatibo zabala bertaratu da istripuaren tokira.
Zure interesekoa izan daiteke
Errenteriako Udalak 25 plazako lan-eskaintza bat eten du, euskara eskakizunaren aurkako helegite baten ondoren
Udal administrazioko postuetarako eskaintza azaroan zabaldu zen, eta eskakizunen artean, C1 euskara maila zehaztuta zegoen lanpostu guztietan.
Gasteizko gotzaina: "Ez genuke inoiz gertatu behar ez zena gogoratzen ibili behar"
Juan Carlos Elizaldek 1976ko martxoaren 3an Poliziak eraildako bost lagunetako bakoitza gogoratu du, 50. urteurrenaren harira ospatutako mezaren homilian. Arabako Elizaren ordezkari nagusiak adierazi duenez, "gure hurbiltasuna eta otoitza berritzen dugu biktimen alde eta gertaera horiek markatutako guztien alde".
Osakidetzak "txertaketa sistemaren segurtasuna" indartuko du, "berehalako eta epe ertainerako" neurriekin
Bi hilabeteko epean, besteak beste, erosketa-agiriak berrikusiko dira, zentro bakoitzeko txertaketa arduradun bat izendatuko da eta hozteko ekipoak kudeatzeko protokolo berria ezarriko da.
AP-8 autobideak bidegurutze hobea izango du Oiartzunen, eta agian lotune berri bat, Orion
Gipuzkoako Foru Aldundiak 8,1 milioi euro bideratuko ditu AP-8 autobidearen eta GI-20 errepidearen arteko bidegurutzearen segurtasuna hobetzeko, Bilborako noranzkoan, eta Orion bi noranzkoetan lotura osoa egitea aztertzen ari da.
EHIGEk segregazioaren aurkako itunaren mahaia utzi du, Hezkuntzak diagnostiko "partziala" egin du eta
Euskal Eskola Publikoko Gurasoen Konfederazioak salatu duenez, aplikatutako metodologia "parte-hartze prozesu errealak izan behar duenaren antitesia da"
Ekialde Hurbilean dauden 45 euskal herritarrekin harremanetan jarri da Jaurlaritza
Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak komunikaziorako hainbat bide zabaldu ditu, inguru hartan dauden euskal herritarrei egoera bideratzen laguntzeko. Ekialde Hurbilean egoitzak dituzten euskal enpresekin ere jarri dira kontaktuan.
Bizkaiko Foru Aldundiak ke-detektagailuak jarriko ditu Bustuarialdeko adinekoen eta pertsona kalteberen 2.450 etxetan baino gehiagotan
Etxeko suteen ondoriozko arriskuak murrizteko plan pilotu bat da, eta gero beste eskualde batzuetan ezarri ahal izatea da asmoa.
Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa maiatzaren 4an hasiko da
32 urteko emakumea (bikiez haurdun zegoen) bikotekide ohiak hil omen zuen 2023ko maiatzaren 27an, Gasteizko apartahotel batean, urruntze agindua urratu zuen aldietako batean.
Ikerketa eta trazabilitate batzordearen txostenak baieztatu du hainbat akats izan zirela Osakidetzako txertoen kudeaketan
Iraungitako dosien inguruko ikerketaren arabera, txertaketa-sistemaren banaketan, trazabilitatean eta barne-kontroletan egon dira arazoak.