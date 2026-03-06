SALAKETA
Arrigorriagako Padura klubean neska batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela salatu dute

Bidaure eta Urruma elkarteek "irmotasun falta" leporatu diote kirol erakundeari, ustez klubeko beste jokalari batzuek egindako erasoaren aurrean. Taldeak berdintasun protokolo bat iragarri du, bere balioen aurkako jokabideak antzeman ostean.

Arrigorriaga CD Padura campo de fútbol

Arrigorriagako futbol zelaia. Google Maps

EITB

Azken eguneratzea

Bidaure (genero indarkeriaren biktima diren haurrak babesteko elkartea) eta Urruma (Arrigorriagako Talde Feminista) elkarteek salatu dute Padura klubeko jokalari adingabe batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela. Kaleratu duten adierazpenean azaldu dutenez, ustezko erasotzaileak adingabeak eta futbol taldeko kideak dira.

Salatzaileen arabera, biktima behin eta berriro jazarri zuten entrenamenduetara joaten zenean, eta egoera larritu egin zen eduki sexuala zuen bideo bat zabaldu zenean.

Padura Kirol Klubak orain gutxi iragarri du emakumezko talde berriak sortzeko asmoa duela, eta berdintasun-protokolo bat egingo duela gaineratu du klubaren balioen aurkako jokabideak detektatu ondoren. Elkarte salatzaileek, ordea, uste dute ez dela nahikoa izan Padurako arduradunen erantzuna. Kritikatu dutenez, gertakarien larritasunaren jakitun izanik, ez dute adingabearen aldeko jarrera argirik izan eta ez dituzte beharrezko babes-neurri guztiak aktibatu. Elkarte horien arabera, "hori umiliagarria da emakumeentzat eta gizartearentzat". Egoera ikusita, biktimak eta taldekide batek taldea uztea erabaki zuten duela aste batzuk, konponbide bat bilatu arte.

Horregatik guztiagatik, Bidaurek eta Urrumak Padurari eskatu diote biktimari barkamena publikoki eskatzeko, erasotzaileei diziplina-neurriak berehala aplikatzeko eta prebentzio- eta jarduera-mekanismoak premiaz ezartzeko. Kolektiboek azpimarratu dute indarkeria matxista desagerraraztea eta haurrak babestea ezin direla irudi-kanpaina hutsak izan, erantzukizun etikoa eta legala baizik, erakundearen barruan koherentzia osoz landu beharrekoak.

Arrigorriaga Indarkeria matxista Matxismoa Gizartea

