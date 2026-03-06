Arrigorriagako Padura klubean neska batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela salatu dute
Bidaure eta Urruma elkarteek "irmotasun falta" leporatu diote kirol erakundeari, ustez klubeko beste jokalari batzuek egindako erasoaren aurrean. Taldeak berdintasun protokolo bat iragarri du, bere balioen aurkako jokabideak antzeman ostean.
Bidaure (genero indarkeriaren biktima diren haurrak babesteko elkartea) eta Urruma (Arrigorriagako Talde Feminista) elkarteek salatu dute Padura klubeko jokalari adingabe batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela. Kaleratu duten adierazpenean azaldu dutenez, ustezko erasotzaileak adingabeak eta futbol taldeko kideak dira.
Salatzaileen arabera, biktima behin eta berriro jazarri zuten entrenamenduetara joaten zenean, eta egoera larritu egin zen eduki sexuala zuen bideo bat zabaldu zenean.
Padura Kirol Klubak orain gutxi iragarri du emakumezko talde berriak sortzeko asmoa duela, eta berdintasun-protokolo bat egingo duela gaineratu du klubaren balioen aurkako jokabideak detektatu ondoren. Elkarte salatzaileek, ordea, uste dute ez dela nahikoa izan Padurako arduradunen erantzuna. Kritikatu dutenez, gertakarien larritasunaren jakitun izanik, ez dute adingabearen aldeko jarrera argirik izan eta ez dituzte beharrezko babes-neurri guztiak aktibatu. Elkarte horien arabera, "hori umiliagarria da emakumeentzat eta gizartearentzat". Egoera ikusita, biktimak eta taldekide batek taldea uztea erabaki zuten duela aste batzuk, konponbide bat bilatu arte.
Horregatik guztiagatik, Bidaurek eta Urrumak Padurari eskatu diote biktimari barkamena publikoki eskatzeko, erasotzaileei diziplina-neurriak berehala aplikatzeko eta prebentzio- eta jarduera-mekanismoak premiaz ezartzeko. Kolektiboek azpimarratu dute indarkeria matxista desagerraraztea eta haurrak babestea ezin direla irudi-kanpaina hutsak izan, erantzukizun etikoa eta legala baizik, erakundearen barruan koherentzia osoz landu beharrekoak.
Zure interesekoa izan daiteke
Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik euskal gizartean
Emakundeko zuzendariaren arabera, genero berdinatasunari dagokionez euskal gizartea "oso aurreratuta" dago. "Horrek ez du esan nahi, izan ditugun lorpenak guztiz bermaturik daudenik", gaineratu du Elgarrestak eta ohartarazi du eskuinetik datozen diskurtso reakzionarioek esparru digitalean lortu dutela oihartzuna.
8 kilometrorainoko auto-ilarak AP-8 autobidean, Zestoan hainbat ibilgailuk istripua izan ondoren
Txorierriko igarobidean gertatu den beste istripu batek auto-ilara luzeak eragin ditu Loiun. Pertsona bat zauritu da bertan.
Azken agurra Santanderreko pasabidea hautsi eta itsasora erorita hil ziren gazteei
Barakaldoko eta Balmasedako beilatokiak eta Igollo de Camargoko (Kantabria) eliza txiki geratu dira Santanderren itsasora erorita hil ziren gazteak gogoratzeko eta azken agurra emateko.
Bullyinga egiten duten ikasleak ikastetxetik kanporatuko dituzte Nafarroan
Bizikidetzari buruzko Foru Dekretu berriak tratu txarren edo indarkeriaren kasu larrietan ikasleak eskolatik kanporatzea ere aurreikusten du. Neurriaren helburua da biktimak babestea eta haien ongizate emozionala bermatzea.
Santanderko pasabidea hautsita zegoela ohartarazi zuten istripuaren aurreko egunean, baina abisua ez zen izapidetu
Udaltzaingoak abisua jaso zuen, baina ez zuen inolako jarduketarik egin. Hala, jakinarazpena paper batean jaso zuten, baina mahaian bertan geratu zen.
24. Korrikak euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu du Iruñean
Aurtengo leloa, "Euskara Gara" komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko hautatu dute. Korrikak bildutako baliabide ekonomikoak euskararen normalizazioaren aldeko lana indartzera bideratuko dira.
14 urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati Donibane Lohizunen, bi adin txikiko bortxatzea leporatuta
Erasoak 2012. urtean hasi ziren bikotekide ohiaren etxean, biktimetako batek 6 urte besterik ez zituenean. Erasotzaileak gertakariak onartu ditu, eta adin txikikoak bortxatu eta sexualki erasotzea leporatu dio epaileak.
Eusko Jaurlaritzak baieztatu du gero eta biktima gazte gehiago daudela indarkeria matxistagatik jasotzen diren deietan
2025ean, SATEVI zerbitzuak 2.054 eskatzailek egindako 3.087 arreta telefoniko erregistratu zituen, eta % 90 baino gehiago bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriari lotuta izan ziren.
Horrelakoak dira euskal gazteak: prestatuak eta toleranteak, baina emantzipatzeko arazo handiak dituzte
Gazteen Euskal Behatokiak argitaratutako 'Gazteen Adierazleak' txostenak euskal gazteen erradiografia interesgarria eskaini du. Gazteen % 72,6k seme-alabak izan nahi dituzte, baina atzeratu beharko dutela uste duenak inoiz baino gehiago dira.