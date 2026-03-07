Feminismoaren aldeko aldarriek eta kolore moreak kaleak hartuko dituzte bihar
Hiru manifestazio deialdi izango dira aurtengo martxoaren 8an. Batetik, ohi bezala, Euskal Herriko Mugimendu Feministak bost hiriburutan eguerdirako egin duena. Bestetik, Euskal Herriko Feminista Abolizionisten Koordinakunde sortu berriak EAEn eta Nafarroan egindakoa. Itaia talde feministak ere deialdi propioa egin du. Martxa guztien leku eta orduak bildu ditugu.
Igandea egokitu da aurtengo martxoaren 8a, eta hori kontuan hartuta, arratsaldean egin ohi diren manifestazioak eguerdian ospatuko dira Euskal Herriko hiriburu, hiri eta herrietan. Aurtengoak, gainera, badu beste berezitasunik: mobilizaziorako hiru deialdi izango dira. Izan ere, urtero Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitu ohi dituen manifestazioei, Itaia antolakunde sozialistak eta Euskal Herriko Feminista Abolizionisten Koordinakundeak antolatutakoak batuko zaizkiete.
Ordutegi eta lekuen saltsan ez nahasteko, hona hemen deialdien nondik norakoak.
- Mugimendu Feministaren manifestazioak
"Beste mundu bat feminismotik" leloa aukeratu du mugimendu feministak aurtengo M8rako. Goiburu horrekin manifestazioa egingo dute 11:00etan, Baionako tren geltokitik abiatuta.
Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan eguerdi aldera egingo dituzte martxak. Hala, 12:00etan hasiko da manifestazioa Donostia Antiguako tuneletik; Bilbon, Jesusen Bihotzean egin dute hitzordua, eta Iruñean, Antoniutti parkean. Gasteizko mugimendu feministaren manifestazioa 12:30ean abiatuko da San Anton plazatik.
- Talde abolizionisten deialdiak
Abolizionistek Hego Euskal Herrian bakarrik deitu dituzte manifestazioak, eguerdi partean. Bilbon 12:00etan batuko dira, Zabalburun, eta Donostian, Ondarretako Erlojuan egin dute zita, 11:45. Dena dela, 12:00etan Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitutakora bilduko dira. Ordu erdi geroago, 12:30ean, beste bi manifestazio daude deituta Gasteizen, San Anton plazan, eta Durangon, Ezkurdin.
Coordinadora 8M Mugimendu Feminista taldeak deituta, bestalde, bi hitzordu gehiago: bata, Bilboko Arriaga plazan, 12:30ean, eta bestea, Iruñean, ordu berean, baina San Frantzisko plazan.
Itaia antolakunde sozialistak hainbat herritan deitu ditu manifestazioak, 13:00etan. Bilbon, esaterako, Moyua Plazan egin dute hitzordua.
