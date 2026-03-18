Kamioi bat irauli da AP-8 autobidean, Iurreta parean, eta itxi egin behar izan dute
Irunerako noranzkoan gertatu da istripua. Autobideko zirkulazioa etenarazi dute, larrialdi-zerbitzuak ibilgailua kentzeko lanean ari diren bitartean.
Kamioi bat irauli da AP-8 autobidean, Iurreta parean (87. kilometroan), Irunerako noranzkoan, eta, ondorioz, errepidea erabat itxi behar izan dute, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. Bost kilometrorainoko auto-ilarak daude istripuaren ondorioz, eta zirkulazioan eragin handia izaten ari da.
Larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira, kamioia bidetik erretiratu eta zirkulazioa lehenbailehen ohikora itzul dadin. Bitartean, gidariei arreta handiz ibiltzea eta ibilbide alternatiboak bilatzea gomendatzen zaie.
Bermeo
Bestalde, BI-631 errepidea itxita dago, bi noranzkoetan, Bermeo parean, hainbat ibilgailuk istripua izan baitute. Ezbeharra ilarak eta sortzen ari da errepidean.
