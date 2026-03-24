Alokairuen eskaintza, amilduta: Bilbon eta Donostian % 70 baino gehiago murriztu da
Iruñean alokairuen eskaintza % 47 jaitsi da, eta Gasteizen % 26, Idealistaren arabera. Bilbon, etxebizitza baten bila dabiltzanen lehiak % 864 egin du gora bost urtean.
Azken bost urtean, alokairuko etxebizitzen eskaintza nabarmen murriztu da Euskal Herrian, bereziki Bilbon eta Donostian. Gipuzkoako hiriburuan, eskaintza % 72 jaitsi da, eta Bilbon % 70, Idealistak argitaratutako txosten baten arabera.
Eskaintzaren jaitsiera hori Estatu osoan gertatzen ari den joera orokorraren barruan kokatzen da. Hirika aztertuta, Bartzelonan izan da jaitsierarik handiena, % 90 gutxiago 2020arekin alderatuta; ondoren datoz Granada (% 76 gutxiago), Palma (% 75) eta Madril (% 73).
Euskal Herriko gainerako hiriburuei dagokienez, Iruñean alokairu-eskaintza % 47 murriztu da, eta Gasteizen % 26.
Eskaintzaren murrizketa horrek lehia handitu du familien artean merkatura ateratzen diren etxebizitzak eskuratzeko. Bilbok Estatu mailako datu kezkagarrienetako bat, % 864ko igoera izan baita. Donostian (% 438), Gasteizen (% 491) eta Iruñean (% 307) ere nabarmen handitu da lehia, baina neurri apalagoan.
Alokairuen prezioei dagokienez, azken bost urteetako igoerak antzekoak izan dira: Iruñean % 24, Gasteizen % 24, Bilbon % 22 eta Donostian % 22.
