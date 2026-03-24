Basauri BEA futbol taldearen hurrengo hiru partidetara ez du epailerik bidaliko Bizkaiko Arbitroen Batzordeak
Epailerik gabe, beraz, partida ezingo da jokatu. 16 urteko arbitro emakume bat iraintzeagatik eta mehatxatzeagatik ezarri diote zigorra futbol taldeari.
Basaurin joan den larunbatean partidu bat arbitratzen ari zela adin txikiko neska batek mehatxu eta irainak jasan ostean, Bizkaiko Arbitroen Batzordeak arratsaldean batzarra egin du, egoera aztertzeko eta neurriak adosteko. Erabaki dute Basauri BEA zigortzea eta taldearen hurrengo hiru partidetara epailerik ez bidaltzea. Horrek esan nahi du talde horrek ezingo duela norgehiagokarik jokatu.
Jon Agirre Bizkaiko Arbitroen Batzordeko presidenteak esan duenez, gertakari "oso larria" izan da eta neska "shock egoeran" dago. "Adingabeko neska bat da eta berarentzako shock emozionala da. Gertaera oso larria da", esan.
Gertakariak larunbatean jazo ziren, Basauri BEA eta Trapagarango Delta Duoren arteko futbol-partidan, Soloarteko futbol-zelaian. Norgehiagokako aktan jaso zuenez, Basauriko futbol taldeko zenbait jokalarik "hija de puta" (putakume) eta "te tienen que matar" (hil egin behar zaituzte) esan zioten arbitroari, besteak beste.
Kanpoko taldeak azken unean berdindu zuen partida (3-3) eta, itxuraz, horren ondoren jo zuten adin txikiko epailearen kontra. Salaketaren arabera, une horretan, Basauriko futbol taldeko jokalariak, teknikariak eta zaleak barne, irainka hasi zitzaizkion.
Futbol-partida amaitu ondoren, bere aldagelako atea indarrez jotzen aritu ziren, mehatxuka, kirol epaileak salatu duenez. Une horretan, bere burua arriskuan ikusi zuen.
Egun batzuk lehenago, Jon Nuñez Euskadiko Arbitroen Batzordearen presidenteak horrelako jokabideen ondorioez ohartarazi zuen, eta adingabeen kasuan jarri zuen azpimarra, "bizi osorako" kaltea ekar dezaketela esanda. Era berean, azaldu zuen zenbait kasutan arbitro gazteek identifikazio-besokoak eraman behar dituztela, egoera horiei aurre egiten saiatzeko.
Gertatutakoa gorabehera, gazteak hurrengo futbol-partidetan arbitratzen jarraitzeko asmoa azaldu du.
