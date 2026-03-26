Hondarribiak gaur onartuko du bere II. Berdintasun Plana, Alardearen inguruko gatazka bideratzeko neurriak jasoko dituena

Planak “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko formulak" bilduko ditu.

alarde alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto
Hondarribiko Alardearen irudia. Argazkia: EITB Media
Hondarribiko Udalak ostegun honetan, arratsaldeko seietan, bere II. Berdintasun Plana onartuko du. Lehen aldiz, Alardeari buruzko neurri zehatzak barne hartuko ditu dokumentuak, gatazka bideratzeko asmoz.

Planaren helburua da “Alardearen inguruko gatazkaren konponbidean aurrera egitea, berdintasunarekin lotutako auzitzat hartuta”, eta, bigarrenik, “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko formulak aztertzea, Alarde parekide baten alde”.

Dokumentuak 124 ekintza jasotzen ditu helburu horiek lortzeko. Onarpena bermatuta dago gobernu taldearen, Abotsanizen eta EH Bilduren botoekin; PNVren eta PSEren jarrera, ordea, oraindik ez da ezagutzen. Udalaren arabera, Alardea planaren barruan sartzea Emakunderen txosten lotesle bati erantzuten dio.

Bestalde, Irungo alarde parekidearen batzordeak alkateari eskatu dio desfile bakar eta parekide bat bultzatzeko. Aurten 30 urte betetzen dira Bidasoako hirian emakumeen parte-hartzearen aldeko lehen aldarrikapenetatik.

Zure interesekoa izan daiteke

Amaia Zabarte senarrarekin eta abokatuarekin
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kasua artxibatu ostean, Justizian sinestea zaila egiten zaiela adierazi du Amaya Zabarteren senarrak

Epaileak Amaya Zabarteren kasua artxibatzea erabaki zuen atzo, eta familiak helegitea jarri du gaur. Haren bikotekideak, Joseba Novoak, haserre eta minduta daudela dio. Deitoratu du epaileak ertzainen bertsioa soilik izan duela kontuan, lekukoen testigantzak eta frogak alde batera utzita. Probintzia Auzitegira begira itxaropentsu dago, justizia kasua hara heldutakoan iritsiko zaielakoan. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eder Perez (BFF): "Epaileen aurkako indarkeria desagertu egin behar da, eta epaileen batzordeak hartzen dituen erabakien alde gaude, % 100ean"

Bizkaiko Futbol Federazioaren presidenteak argi adierazi du "epaileak babestea" dela lehentasuna. Basaurin izandako gertaera jakin horrez gain, egoerari modu orokorrean begiratu eta epaileen kontrako indarkeriarekin amaitu beharra dagoela esan du. Haren hitzetan, Federazioak eta futbolaren egitura osoak lan egin beharko dute horretarako. 

Gehiago ikusi
