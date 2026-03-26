Hondarribiak gaur onartuko du bere II. Berdintasun Plana, Alardearen inguruko gatazka bideratzeko neurriak jasoko dituena
Planak “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko formulak" bilduko ditu.
Hondarribiko Udalak ostegun honetan, arratsaldeko seietan, bere II. Berdintasun Plana onartuko du. Lehen aldiz, Alardeari buruzko neurri zehatzak barne hartuko ditu dokumentuak, gatazka bideratzeko asmoz.
Planaren helburua da “Alardearen inguruko gatazkaren konponbidean aurrera egitea, berdintasunarekin lotutako auzitzat hartuta”, eta, bigarrenik, “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko formulak aztertzea, Alarde parekide baten alde”.
Dokumentuak 124 ekintza jasotzen ditu helburu horiek lortzeko. Onarpena bermatuta dago gobernu taldearen, Abotsanizen eta EH Bilduren botoekin; PNVren eta PSEren jarrera, ordea, oraindik ez da ezagutzen. Udalaren arabera, Alardea planaren barruan sartzea Emakunderen txosten lotesle bati erantzuten dio.
Bestalde, Irungo alarde parekidearen batzordeak alkateari eskatu dio desfile bakar eta parekide bat bultzatzeko. Aurten 30 urte betetzen dira Bidasoako hirian emakumeen parte-hartzearen aldeko lehen aldarrikapenetatik.
