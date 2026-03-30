Arartekoak adierazi du eraginkorra dela bere jardunean: kasuen % 93etan Administrazioak erantzun egin zuen
Mikel Mancisidorrek joan den ekitaldiko jarduera-txostena aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean; 16.637 jarduketa erregistratu zituen.
Arartekoak 2025eko bere jardunari buruzko txostena aurkeztu du, eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarraren presidenteari helarazi dio. Iaz, 16.637 jarduera erregistratu ziren, Mikel Mancisidor Arartekoak esan duenez. Horietako askok Administrazioaren jardunbide okerrarekin zuten zerikusia, eta kasu horien % 93etan baino gehiagotan aipatutako administrazioek egoera zuzentzeko edo hobetzeko neurriak hartu zituzten.
Horrela, 16.600 jarduera horien tipologiari dagokionez, 13.008 lehen bi mailatakoak izan ziren: hasierako arreta edo kontsulta (8.643) eta herritarren orientazioa (4.365), Arartekoaren bulegoak informatu duenez.
Horrekin batera, kexei eta kontsultei buruzko 3.617 aholkularitza-espediente erregistratu ziren (3. maila), Administrazioarekin kontrastatu eta azterketa juridiko sakonagoa eskatzen zuten gaiei lotuta. Halaber, 12 jarduera ofizioz egin ziren (ofiziozko espedienteak edo gomendioen betetze-mailaren jarraipena).
Arartekoak “eraginkor” jardun du
Aipatutako administrazioen erantzunari dagokionez, Arartekoaren bulegoak erakundearen “eraginkortasuna” nabarmendu du. Izan ere, Administrazioaren jardunbide okerren bat antzeman den kasuen %93,12tan, “Administrazioak azaldutako egoera zuzentzeko edo hobetzeko jardun zuen”.
Kasu gehienetan, zuzenketa espedientea izapidetuz egin zen, gomendio formalik egin beharrik gabe. Bestalde, espediente bat izapidetzeko batez besteko denbora 66 egunetik beherakoa izan zen.
Erabiltzaileen gogobetetze-mailari dagokionez, % 70ek baino gehiagok arreta ona edo oso ona dela adierazi dute; % 63k baino gehiagok esku-hartze orokorra positibotzat edo oso positibotzat jo dute; eta % 80k Arartekora jotzea gomendatuko lukete.
