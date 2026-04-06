OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak 'Ttipi Ttapa' gida aurkeztu du, oinez egitea osasun eta kohesio sozialerako tresna bihurtzeko

Osasun Sailak udalerrien eskura jarri du jarduera fisikoa eta harreman sozialak sustatzeko gida praktikoa. Ekimenak ongizate fisiko eta emozionala hobetzea eta komunitateak indartzea du helburu.

Jendea paseoan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Ttipi Ttapa gida aurkeztu du, udalerriei taldean oinez egitea oinarri duten proiektu komunitarioak abian jartzen eta sendotzen laguntzeko tresna metodologikoa. Ekimenak Jarduera Fisikoaren Mundu Eguna eta Osasunaren Mundu Eguna baliatu gida aurkezteko eta “oinez egitea gisako eguneroko jarduera erraz eta eskuragarri bat nola bihur daitekeen tresna komunitario eraldatzaile” azpimarratzeko.

Gida beste urrats bat izango omen da Ttipi Ttapa “lurralde osoan zabaldu, finkatu eta indartzeko bidean”, eta gaur egun 40 bat udalerritan dagoen eta 1.500 ibiltari baino gehiago biltzen dituen ekimena hedatzea du xede.

Dokumentuak “hamarkada batetik gorako esperientzian metatutako ikaskuntza errealak” jasotzen ditu. Helburua da udalerriei tresna praktiko eta moldagarria eskaintzea, herritarren ongizatea hobetzeko proiektu parte-hartzaileak sustatzeko.

Gidaren egitura sei ardatz nagusitan banatzen da: “parte-hartze soziala”, “talde dinamizatzailea sortzea”, “ibilbide irisgarriak eta seguruak diseinatzea”, “proiektuaren identitatea eta komunikazioa”, “jarduera osagarriak eta kohesioa” eta “ebaluazioa eta jarraipen komunitarioa”.

Ttipi Ttapa-ren ezaugarri nagusietako bat ikuspegi inklusiboa da. Gidak “aniztasuna bermatzea” eta tokiko eragile guztien parte-hartzea sustatzea proposatzen du, hala nola elkarteak, ikastetxeak, osasun-profesionalak edo boluntarioak.

2012an sortu zenetik, programak bilakaera luzea izan omen du. Hasieran sedentarismoa murrizteko sortu bazen ere, gaur egun “gizarte-loturak, belaunaldien arteko kohesioa eta zenbait kolektiboren parte-hartzea indartzea” helburu duen proiektu bihurtu dela nabarmendu du Jaurlaritzak.

Ia 15 urteko esperiantziak erakutsi du taldean ibiltzeak ariketa fisikotik haratago doazen onurak sortzen dituela: “Bakardadea murrizten du, gogo-aldartea hobetzen du, autonomia areagotzen du eta komunitate sendoagoak eraikitzen laguntzen du".

Tolosa-Goierri inguruan egindako ebaluazioek emaitza oso positiboak eman dituzte, parte-hartzaileek 10etik 9tik gora puntuazioa eman baitiote, azpimarratuz ez dela soilik oinez ibiltzea, baizik eta osasun mental eta sozialerako funtsezkoak diren harremanak sortzea.

Gizartea

Publizitatea
X