Listeria bakterioa atzeman dute EAEn banatutako Goya markako behi gazta batzuetan
Bi sortatan aurkitu dute bakterioa, eta jada eman dute horiek erretiratzeko agindua. Gorakoa, beherakoa edo sukarra dira listeria bakteriak eragin ditzakeen ondorioak.
Listeria monocytogenes bakterioa atzeman dute Goya markako behi gazta freskoaren bi sortatan, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak kontsumitzaileei eskatu die produktu hori ez kontsumitzeko.
Elikagaien Segurtasunerako eta Nutriziorako Espainiako Agentziak (Aesan) joan den asteartean zabaldu zuen alerta, Aragoiko osasun arduradunek abisua eman ostean. Antza, Estatuko hainbat erkidegotan zabaldu dira listeriadun gaztak, eta tartean dago Euskal Autonomia Erkidegoa.
Arratsaldean helarazitako ohar batean, Osasun Sailak zehaztu du 011056 (2026ko maiatzaren 31ko iraungitze data) eta 021046 (2026ko maiatzaren 30eko iraungitze data) sortetako Queso Latino produktuak direla kaltetutakoak. 300 gramoko zatitan saltzen da, eta plastikoan bilduta daude.
Aipatutako horietakoren bat kontsumitu eta listeriosiarekin bateragarriak diren sintomak izanez gero (gorakoak, beherakoa edo sukarra), osasun zentro batera joatea gomendatu dute.
Halaber, beste produktu batzuekin "kutsadura gurutzatua saihesteko", higiene neurriak zaintzearen garrantzia azpimarratu dute oharrean.
