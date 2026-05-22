Eusko Jaurlaritzak elikadura-alerta bat zabaldu du EAEn banatutako gazta freskoetan listeria aurkitu baitute

Cerrato, Nativo, Goya eta El Sabor de Casa markek merkaturatutako hainbat produktu daude kaltetuta. Horietako bat etxean dutenei ez kontsumitzeko gomendatu diete agintariek.

El Gobierno Vasco amplía la alerta alimentaria por presencia de listeria en quesos frescos distribuidos en Euskadi

Cerrato, Nativo, Goya eta El Sabor de Casa markek merkaturatutako hainbat produktu daude kaltetuta.



EITB

Azken eguneratzea

Listeriosia eragiten duen Listeria monocytogenes bakterioarekin lotutako elikadura-alerta zabaldu du gaur, ostirala, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren bitartez. Espainian egin diren eta hainbat autonomia-erkidegotan banatu diren behi-gazta freskoetan atzeman dute, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE).

Informazioa Azkar Trukatzeko Sistema Koordinatuaren (SCIRI) bidez zabaldutako jakinarazpen batek kutsatutako produktu eta lote berriak gehitu ditu. Prebentzio-neurri gisa, osasun-agintariek iraungitze-data 2026ko uztailaren 6koa edo lehenagokoa duten lote guztiak erretiratzeko agindua eman dute.

Elikadura-alerta honen hasieratik kaltetutako produktuak merkaturatze-kanaletatik kendu dituzte, arreta-printzipioari jarraituz.

Cerrato, Nativo, Goya eta El Sabor de Casa markek merkaturatutako hainbat produktu daude kaltetuta, eta hainbat formatutan hoztutako gaztak dira.

Honako hauek dira produktu kaltetuak:

  • Mediterraneoko zaporeko gazta freskoa, Cerrato markak ekoitzia.
  • Kostaldeko gazta, Nativo markak ekoitzia.
  • Lautada estiloko gazta, Goya markak ekoitzia.
  • Gazta Latinoa, Goya eta El Sabor de Casa markek ekoitzia.

Horietakoren bat etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu diete agintariek, eta kutsatutako produktu horiek ez botatzeko edo erosketa-puntura itzultzeko.

Halaber, Osasun Publikoak ohartarazi du kaltetutako loteren bat hartu duten eta listeriosiarekin bateragarriak diren sintomak (sukarra, gorakoa zein beherakoa) dituzten pertsonek osasun-zentro batera joan behar dutela.

Horrez gain, haurdun dauden emakumeei adi egoteko eskatu die Osasun Sailak, bakterio horren aurrean arrisku handiena duen taldeetako bat delako. Ildo horretatik, haurdunaldirako egindako elikadura-gida kontsultatzeko gomendatu du Jaurlaritzak. Gida horretan, haurdunaldian zehar kontsumitu behar ez diren produktuak eta elikagaien higiene-praktikak zehazten dira.

Agintarien hitzetan, oso garrantzitsua da sukaldean higiene-neurriak zorroztea, beste elikagai batzuekin kutsadura gurutzatua saihesteko, hoztutako produktuetan eta kontsumitzeko prest daudenetan bereziki.

