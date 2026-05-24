A-15a erabat ireki dute, 8 urteko lanak amaitu ostean
Gipuzkoako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu inguru horretako lanak, eta jakinarazi du aurrerantzean kontrol handiagoa izango dutela bidearen gainean.
A-15 errepideko Gipuzkoako lau tunelak birgaitzeko eta segurtasuna egokitzeko lanak amaitu dira, 8 urte iraun duten eta 95 milioi euroko inbertsioa eskatu duten lanak egin ostean, eta errepidea erabat irekita dago jada.
150 kamera jarri dituzte, trafikoa eguneko 24 orduetan monitorizatu eta, gorabeherarik detektatuz gero, erantzuteko protokoloak berehala aktibatzeko.
Donostiako Miramon inguruan dagoen kontrol zentro berritutik kudeatuko dute guztia. Bertatik kontrolatuko dute tunelen segurtasuna, eta zuzenean komunika daitezke erabiltzaileekin megafoniaren eta seinalizazio panelen bidez.
Gainera, azpiegiturak berak detekzio-sistemak ditu galtzadan bertan, asfaltoaren azpiko sentsoreen bidez kontrako noranzkoan doazen ibilgailuak detektatu, edukiera neurtu eta pilaketak aurreikusteko.
Aireztapen-sistemak airearen kalitatea etengabe monitorizatu eta funtzionamendua erregulatzen du algoritmo aurreratuen bidez; instalazio elektriko berriak, berriz, eraginkortasuna hobetu eta kontsumoa murriztuko du.
Bidea erabat ireki aurretik, erabat itxi dute Andoain eta Berastegi arteko tartea, obrako elementu guztiak kendu eta azken egiaztapen teknikoak egiteko.
