ERRENTERIA

Kukaiko zuzendariaren ustezko sexu erasoei buruzko testigantzek Errenteriako udal politika astindu dute

Errenteriako PSE-EEk udal gobernuaren kudeaketa aztertzeko premiazko batzorde bat eskatu du, eta PPk, berriz, Aizpea Otaegi alkatearen dimisioa. 

Urak harro daude Errenterian. Bertako Alderdi Sozialistak aparteko batzorde bat premiaz deitzea eskatu du, udal gobernuak Kukai dantza taldeari lotuta eta Xenpelar bertso eskolan egin duen kudeaketa aztertzeko. Xenpelar bertso eskolako kasuan bezala, sexu erasoen testigantzak daude oinarrian Kukai dantza taldearenean ere. 

2024. urtean Jon Maya Kukai dantza taldeko zuzendariaren kontra hainbat emakumek egindako sexu erasoen testigantzak daude oinarrian. Biktima izan ziren emakumeek hala eskatuta, ez zen salaketa publikorik egin eta mugimendu feministak lanketa abiatu zuen lanketa modu pribatuan, Kukaiko arduradunak prozesu eraldatzaile eta konpontzaile bati ekiteko. Orain arte, gaia pribatuan landu da eta 

Pasa den asteartean Errenteriako udalbatzak egindako osoko bilkuran jarri zen Kukai dantza taldearen gaia mahai gainean. Alderdi Popularrak interpelazioa aurkeztu zuen eta alkatearen dimisioa eskatu, udal gobernuko kideek gertakari larrien berri jakin eta gardentasunez jokatu ez zutela iritzita. 

Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azaldu zuenez, udal taldeei pasa den ostiralean jakinarazi zieten zer informazio duten, nola lantzen ari diren eta prozesua zein egoeratan dagoen. 

Gaiaren inguruko zurrumurruak bolo-bolo dabiltza azkenaldian herrian. Pasa den hilabetean Kukaiko gida batzordeko bozeramaileak, gutun ireki baten bidez, prozesuaren berri eman zuen. Mugimendu feministatik konfidentzialtasuna haustea leporatu zioten. 

Kukai dantza taldearen egoitza ofiziala Errenterian dago, konpainia egoliarra da eta azken urteotan diru-laguntza publikoak jaso ditu Udaletik.

Xenpelar Bertso Eskolaren jarduera bertan behera

Aste honetan Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Batzarrak publikoki salatu zituzten Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle bati egotzitako erasoak.

Azaldu zutenez, irakasleak "botere-harremanak garatzeko eta modu sistematizatuan erasotzeko aprobetxatu du bere jarrera eta erreferentzialtasuna". Lehen salaketa 2018an jaso zen, eta, ordutik neurriak hartu baziren ere, erasoek jarraitu egingo zuten.

Errenteriako Udalak, gainera, bertso eskolako zuzendaritzako kide batek gutxienez erasotzaileari babesa eman ziola jakinarazi zuen. Egoera "larria" zenez eta udal zerbitzua zenez, Udalak zentroaren jarduera etetea erabaki zuen.

Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera

Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek "bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko". 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.

