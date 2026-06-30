USAP-EN EZOHIKO DEIALDIA

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EAEko 2.332 ikasle Unibertsitatera Sartzeko Probaren ezohiko deialdian izango dira

Astearte honetan hasita, proba gainditzeko zein nota igotzeko azterketak egingo dituzte ikasleek, eta emaitzak uztailaren 7an jakinaraziko dira.

BILBAO, 30/06/2026.- Cientos de jóvenes se han presentado este martes en la Escuela de Ingeniería de Bilbao a los exámenes extraordinarios de la prueba de acceso a la universidad. EFE/ Miguel Toña
Ikasleak proba hasteko zain Bilbon. Argazkia: EFE.
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Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Batxilergoko 2.152 ikaslek eta Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloko 188k Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) ezohiko deialdian jardungo dute astearte honetatik aurrera, EHUn. Guztira, 2.332 ikasle ariko dira ezohiko deialdian, iaz baino 646 gehiago (% 38,3ko igoera).

Ohiko deialdian bezala, bigarren deialdia hiru egunean egingo da, ekainaren 30etik uztailaren 2ra, eta proben emaitzak uztailaren 7an argitaratuko dira.

Bi fase ditu: sarbidea eta onarpena. Sarbideari dagokionez, bost azterketak osatzen dute proba: Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura, Espainiako Historia edo Filosofiaren Historia, Lehenengo atzerriko hizkuntza eta Batxilergoko 2. mailako modalitateko derrigorrezko gaia.

Onarpen fasean, aldiz ikaslea gehienez lau azterketatara aurkeztu ahal da, eta horien emaitzak kontuan hartzen dira 5 baino gehiagoko nota badu. Dena den, ikasleak egin nahi duen gradurako onuragarrienak diren bi kalifikazioak bakarrik hartzen dira kontuan.

Probak hasi diren arren, oraindik ere ez da argitu zer gertatuko den ohiko deialdian Euskara azterketan zero atera zuten ikasleekin.

USaPen ezohiko deialdia, datuetan

Ikasleak, guztira: 2.332.

Campusak:

  • Araban: 407 ikasle.
  • Bizkaian: 1.260 ikasle.
  • Gipuzkoan: 665 ikasle.

Hizkuntza:

  • Euskara: 1.600 ikasle (% 68,61).
  • Gaztelania: 732 (% 31,38).
Hezkuntza EHU

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