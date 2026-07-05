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Guardia Zibilak deklaratu gabeko 686 produktu atzeman ditu Noaingo aireportuan, sanferminen atarian

Kolonbiatik, Ekuadorretik eta Senegaldik etorritako bidaiariek zeramatzaten medikamentuak, bitaminak, arropa eta bisuteria atzeman zituzten. Kontrolak indartu egingo dira jaietan, bidaiarien kopurua handitzearekin batera.

Noainen konfiskatutako txankletak. Argazkia: Guardia Zibila
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EITB

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Guardia Zibilak deklaratu gabeko 686 produktu atzeman ditu Noaingo aireportuan, Kolonbiatik, Ekuadorretik eta Senegaldik iritsitako bidaiariei egindako hainbat ikuskapenetan. 

Besteak beste, 440 medikamentu dosi konfiskatu dizkiote Pereiratik (Kolonbia) etorritako bidaiari bati, eta 74 bitamina kaxa atzeman dituzte Guayaquiletik (Ekuador) iritsitako bidaiari baten ekipajean.

Gainera, Dakarretik (Senegal) zetorren hegaldi batean, agenteek 168 artikulu atzeman zituzten, besteak beste, txankletak, poltsak, gerrikoak eta bitxigintzako osagarriak. Gauza guztiak Imarkoaingo Aduanan utzi zituzten eta zehapen proposamenak izapidetu zituzten.

Sanferminen iritsierarekin, Guardia Zibilak areagotu egingo ditu Nafarroako zerga eta aduana kontrolak, merkantzien sarrera irregularra eragozteko eta Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik datozen bidaiariei produktuak deklaratzeko betebeharra gogorarazteko.

Iruñea-Noain aireportua Gizartea

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