SAN FERMIN 2026
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Emakumeak entzierroetan: kanpoan egotetik parte hartzera

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026an 51 urte bete dira emakumeek sanferminetako entzierro bat ofizialki lehen aldiz korritu zutenetik. 1974an emakumeei korrika egitea eragozten zien udal-araudia indargabetu zen, eta lehenengo korrikalariek urtebete geroago, 1975ean, parte hartu zuten ofizialki. Iruñeko Udalaren azken datuen arabera, emakumeak korrikalarien % 11 dira; aurreko urteetan, berriz, % 6 ziren.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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