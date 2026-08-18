Epaileak 24 urteko espetxe-zigorra ezarri dio Nelson David Morenori, Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik
Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa astunduagatik, eta beste bi urtekoa iruzur informatikoagatik. Laugarren kondena du, eta ikertzaileek uste dute 2021eko udazkenean hildako zazpi gizon homosexualen heriotzekin zerikusia duela.
Nelson David Morenori 24 urteko espetxe-zigorra ezarri diote Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik. Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa astunduagatik, eta beste bi urtekoa iruzur informatikoagatik.
Joan den maiatzean, herri-epaimahai batek erruduntzat jo zuen Moreno, 73 urteko gizonaren hilketagatik. Orain, epaileak zehaztu du haren aurkako zigorra.
Aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar
Gertaerak 2021eko urriaren 5ean izan ziren. Biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan, akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen.
Herri-epaimahaiak aintzat hartu zuen Morenok alevosiaz jokatu zuela, eta hilketagatik errudun jo zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen, gizona hil ondoren haren banku-kontutik 3.000 euro atera zituelako.
Gehitu elkarteak, akusazio herrikoi gisa, sexu-orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria ezartzea eskatu zuen, baina herri-epaimahaiak ez zuen eskaera hori onartu.
Laugarren kondena
24 urteko zigorra Nelson David Morenoren laugarren kondena da, eta haren aurkako auziak oraindik ez dira amaitu.
Lehen epaiketan, 10 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, 2021eko abenduan harreman homosexualetarako aplikazio baten bidez ezagutu zuen gizon bat hiltzen saiatzeagatik. Biktimak ihes egitea lortu zuen eta ondoren salaketa jarri zuen.
Bigarren prozesuan, bi urte eta hiru hilabeteko zigorra ezarri zioten delitu ekonomikoengatik, beste auzi bati lotuta. Kasu hori ere homizidio gisa epaitu liteke.
Azkenik, beste epaiketa batean, 25 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten 43 urteko musika-irakasle bat hiltzeagatik. Hilketa hori ere 2021eko urrian gertatu zen, eta kasu horretan ere itotze teknika erabili zuen biktima menderatzeko eta ondoren lapurtzeko.
Beste zazpi heriotzarekin lotura
Moreno auzipetuta dagoen gainerako kasuen inguruko ikerketek zabalik jarraitzen dute. Horietako baten epaiketan, ikerketan parte hartu zuen ertzain batek azaldu zuenez, Ertzaintzak uste zuen Moreno gizon homosexualen zazpi heriotzaren atzean egon zitekeela.
Biktimak beren etxebizitzetan aurkitu zituzten, antzeko egoeratan. Ikertzaileen arabera, kasuen artean antzekotasunak daude: harreman-aplikazioen bidez biktimarekin harremanetan jarri eta aurrez hitzordua adostuko zukeen akusatuak.
Udazkenean, gainera, beste bi homizidioren inguruko epaiketak egitea aurreikusten da. Beraz, Morenoren aurkako prozesu judizialak aurrera jarraituko du.
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