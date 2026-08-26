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Tamaina handiko sute batek Iruñeko Jaso ikastola zaharraren barrualdea suntsitu du

Iragarkia
Ikastola argazkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Une horretan eraikin barruan zeuden 35 pertsonak hustu behar izan dituzte; gaur egun, dozenaka gazte bizi dira bertan. Inor ez da zauritu eta ez da kerik arnastu duenik izan. Suhiltzaileek sugarrak itzali ondoren, eraikina guztiz zigilatu behar izan dute, egiturak jasan dituen kalte larriengatik. Iruñeko Udaltzaingoa egoera aztertzen ari da gizarte eta etxebizitza zerbitzuekin batera, kalean geratu diren gazteen zaurgarritasun-egoera kudeatzeko.

Iruñea Suteak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CCOO: "Estatuko Administrazio Orokorrari Euskadiko herritarrei euskaraz hitz egiteko eskatu dion lehen sindikatua gara"

Santi Martinez Euskadiko CCOOren idazkari nagusiak Radio Euskadin adierazi duenez, sindikatuak Enplegu Publikoaren Legearen eztabaidara eraman ditu euskara sustatzeko hainbat neurri, langabeen % 90ek hizkuntza hori ezagutzen ez dutela egiaztatu baita. Eskaera horien artean daude, besteak beste, Estatuko Administrazio Orokorra Euskadiko herritarrei euskaraz zuzentzea eta euskara ikasteko doakotasuna C1 mailara arte izatea.

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