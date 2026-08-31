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Guardia Zibilak furgoneta baten gidariari lagundu behar izan dio Sartagudan, errepidea hondoratu ostean

Agenteek egiaztatu dutenez, gidaria, 67 urteko Sartagudako bizilaguna, ez da zauritu eta ez dute ospitalera eraman behar izan.

Sartaguda_GuardiaZibila

Agentziak | EITB

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Banaketa-furgoneta bat harrapatuta geratu da Sartagudan (Nafarroa), bidearen egitura bat-batean erori ostean, eta gidariak behar izan du handik irteteko.

Nafarroako Guardia Zibilak herritarren segurtasunerako patruila bat mugiarazi du istripua gertatu den tokira. Agenteek egiaztatu dutenez, lurra ustekabean hondoratu da ibilgailua igarotzen ari zen bitartean, eta, ondorioz, furgoneta albo baterantz lurperatuta geratu da luiziak eragindako zuloan.

Agenteek berehala lagundu diote ibilgailuan zihoan bidaiari. Sartagudako 67 urteko gizonezkoa ez da istripuan zauritu, bertan egindako lehen balorazio baten ostean egiaztatu dutenez eta, beraz, ez dute ospitalera eraman behar izan.

Azkenik, segurtasun-indarrek babes-perimetro bat ezarri dute kaltetutako tartean. Era berean, udal-zerbitzuei oharra eman diote, furgoneta handik kendu eta hondoratutako bidea lehenbailehen konpontzeko.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

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