Hainbat atxilotu, Berriozarren Munduko Kopako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egiteagatik
Guardia Zibilak eta Foruzaingoak hainbat atxiloketa eta miaketa egin dituzte gaur goizaldean, Iruñerrian. Atxilotuek joan den uztailaren 19ko istiluekin lukete lotura. Egun horretan, Espainiaren eta Argentinaren arteko Munduko Kopako partida betean, gertatu zen erasoa, Berriozarreko taberna bateko terrazan.
Hainbat pertsona atxilotu dituzte joan den uztailean militar talde batek Berriozarko taberna batean jasandako erasoaren harira, Munduko Futbol Txapelketako finala ikusten ari zirela. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak elkarrekin egindako operazioa da, eta Nafarroako hainbat herritan miaketak egin dituzte astearte goizaldean.
Uztailaren 19an, gaueko 22:00ak pasata izan zen erasoa, Espainia eta Argentinaren arteko Munduko Txapelketako finalaren bigarren zatian. Erasoa segurtasun-kamerek grabatuta geratu zen. Antza denez, Aizoaingo kuarteleko militar talde bat tabernako terrazan zegoen partidoa ikusten, kaputxadun talde batek eraso egin zienean. Dozena erdi bat pertsona zauritu ziren.
Kasuaren ardura duen epaitegiko titularrak sekretupean utzi ditu jarduketak, eta ez da baztertzen datozen orduetan atxiloketa gehiago izatea.