Trafikoa bere onera itzuli da Txorierrin, Erandion, eta N-1ean, Villabonan
Hiru ibilgailuk talka egin dute Gipuzkoako udalerrian, Irungo norantzan, eta errei bat itxi dutenez, auto-ilara luzeak sortu dira. Bestalde, Erletxera bidean, BI-30 errepidean, auto batek matxura izan du eta autoak pilatu dira bertan.
Hiru ibilgailuk talka egin dute N-1 errepidean Villbabonan, Irungon norantzan, eta auto-ilara luzeak sortu dira inguru horretan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
442. kilometroan izan da ezbeharra, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori horrela, goizeko orduotan zirkulazioa oso handia denez inguru horretan, auto-ilara luzeak sortu dira.
Bestalde, auto bat matxuratu da BI-30 errepideko 13. kilometroan, Erandion, eta errei bat itxi behar izan dutenez, auto-ilarak sortu dira Erletxerako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Gaur goizeko lehen orduan gertatu da gorabehera Txorierriko igarobidean. Matxuratutako ibilgailua errepidean izan da, eta erreietako bat itxi behar izan dute.
Gorabehera hori dela eta, auto-ilarak sortu dira Erletxerako norabidean.