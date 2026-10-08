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Milaka lagunek omenaldia egin diote Maricarmani bere etxeko ateraino joanda
Milaka pertsonak, 20.000 Gobernuaren Ordezkaritzaren behin-behineko datuen arabera, Puerta del Sol eta 70 urtez Maricarmen Abascalen etxebizitza izandakoaren arteko lau kilometroak egin dituzte.
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