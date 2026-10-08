Omenaldia

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Milaka lagunek omenaldia egin diote Maricarmani bere etxeko ateraino joanda

Publicidad
18:00 - 20:00

Última actualización

Milaka pertsonak, 20.000 Gobernuaren Ordezkaritzaren behin-behineko datuen arabera, Puerta del Sol eta 70 urtez Maricarmen Abascalen etxebizitza izandakoaren arteko lau kilometroak egin dituzte.

Madril Manifestazioak Etxebizitza Gizartea

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X