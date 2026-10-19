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Adam ekaitzak bi hildako utzi ditu, eta 145 udalerri konfinatu dituzte

Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste Es-Alert mezu bat bidali die Alacanteko eta Valentziako herritarrei, joan-etorririk ez egiteko eskatzen.

Iragarkia
DENIA (ALICANTE), 19/10/2026.- Vista de los destrozos provocados por las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets, este lunes. La Generalitat está elaborando una orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones. EFE/ Morell
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adam goi depresioak eragindako ekaitzak bi hildako utzi ditu dagoeneko Valentzian, eta "neurriz kanpoko" euriteak eta uholde handiak eragin ditu Valentzia eta Alacant probintzietan: metro koadroko 600 litro baino gehiago pilatu dira, ibaiek gainezka egin dute eta teilatuetan harrapatuta geratu dira hainbat herritar. Egoera horren ondorioz, Valentziako Generalitateak konfinamendua agindu du kostako 145 udalerritan.

Gau euritsu baten ondoren, Generalitatearen konfinamendu aginduak Valentzia hegoaldeko eta Alacant iparraldeko kostaldeko udalerriei eragiten die, eta larrialdi zerbitzuek helikopteroak jarri dituzte martxan uholdeengatik harrapatuta geratu diren pertsonak erreskatatzeko.

Gainera, Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste Es-Alert mezu bat bidali die Levanteko bi probintzietako biztanleei, edozein joan-etorri saihesteko, beren etxebizitzetan itxita egoteko eta goiko solairuetara igotzeko eskatzeko, sotoetara eta garajeetara sartu gabe eta igogailuak erabili gabe.

Orain arte, larrialdi zerbitzuek uholdeekin lotutako 781 gertakari kudeatu dituzte, 381 Alacanteko probintzian eta 400 Valentziako probintzian.

Bi hildako

Adamek bi hildako utzi ditu, bi emakume, bat Katalunian, errekak eramandakoa, eta beste bat Sagunton (Valentzia), Corintoko hondartzan bainua hartzen ari zena.

Espainiako Armada lanean

Bestalde, Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) Béterako (Valentzia) basetik atera da, Olivan (Valentzia) esku hartzeko. Pego herrian (Alacant), berriz, azken 24 orduetan metro koadroko 620,6 litro jaso dituzte, eta hainbat pertsona teilatuetan daude, aireko bitartekoen bidez erreskatatzeko zain, Enrique Moll alkateak jakinarazi duenez.

Gainera, prezipitazioen intentsitatea dela eta, Girona ibaiak gainezka egin du Els Poblets (Alacant) inguruan, eta uholdeak eragin ditu. 

Bertan behera utzi dituzte eskolak 102.000 ikaslerentzat, 80.913 Valentziako probintziakoak eta 21.868 Alacantekoak.

Balear Uharteak alertan

Alerta egoera indarrean dago Balearretan ere, eta Gobernuak larrialdi gorria aktibatu du Mallorcan, Eivissan eta Formenteran, muturreko arriskuagatik.

Aemetek alerta maila laranjan utzi du Eivissan eta Formenteran ordubetean 50 l/m²-ko prezipitazioengatik, eta hamabi ordutan 160 l/m² pila daitezkeelako.

Egoera horren aurrean, beste Es-Alert mezu bat iritsi zaile Eivissako sakelako telefonoetara, arreta eskatzeko, eta urpean gera daitezkeen lekuetara ez joatea eskatzeko.

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