DENBORALEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adam ekaitzak lau hildako utzi ditu, eta zortzi udalerrik konfinatuta jarraitzen dute

Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste ES-Alert mezu bat bidali die Alacanteko eta Valentziako herritarrei, joan-etorririk ez egiteko eskatzen.

Iragarkia
DENIA (ALICANTE), 19/10/2026.- Vista de los destrozos provocados por las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets, este lunes. La Generalitat está elaborando una orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones. EFE/ Morell
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adam goi depresioak eragindako ekaitzak lau hildako utzi ditu dagoeneko Katalunian eta Valentziako Erkidegoan. "Neurriz kanpoko" euriteak eta uholde handiak eragin ditu Valentzia eta Alacant probintzietan: metro koadroko 600 litro baino gehiago pilatu dira, ibaiek gainezka egin dute eta teilatuetan harrapatuta geratu dira hainbat herritar. 

Egoera horren ondorioz, Valentziako Generalitateak kostaldeko 145 udalerritan agindu du konfinamendua, baina zortzik baino ez dute neurri horrekin jarraitzen.

Generalitateak konfinamendu aginduak bidali dizkie Valentzia hegoaldeko eta Alacant iparraldeko kostaldeko herritarrei. Larrialdi zerbitzuek helikopteroak jarri dituzte martxan, harrapatuta geratu diren pertsonak erreskatatzeko.

Gainera, Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste ES-Alert mezu bat bidali die Levanteko bi probintzietako biztanleei, joan-etorriak egitea saihesteko, beren etxebizitzetan itxita egoteko eta goiko solairuetara igotzeko eskatzeko, sotoetara eta garajeetara sartu gabe eta igogailuak erabili gabe.

Orain arte, larrialdi zerbitzuek uholdeekin lotutako 781 gertakari kudeatu dituzte: 381, Alacanteko probintzian; eta 400, Valentziako probintzian.

Lau hildako

Adamek lau hildako utzi ditu: bat Katalunian eta hiru Valentziako Erkidegoan. Cabrera de Mar udalerrian (Bartzelona) emakume bat urak eraman zuen asteburuan, Sagunton (Valentzia) emakume bat hil zen hondartzan bainua hartzen ari zela, eta bi pertsona hil dira, gaur, astelehena, Oliva udalerrian (Valentzia): emakume bat, bere etxeko beheko solairuan, eta 64 urteko gizon bat, bihotzekoak jota, kanpin batean. 

DENBORALEA

Adamek irudi gogorrak utzi ditu Olivan

EITB

145 udalerri konfinatu dituzte eta helikopteroak lanean ari dira teilatuetan harrapatuta dauden pertsonak erreskatatzeko.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Adamek irudi gogorrak utzi ditu Olivan

Espainiako Armada lanean

Bestalde, Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) Béterako (Valentzia) basetik atera da, Olivan (Valentzia) esku hartzeko. Pego herrian (Alacant), berriz, azken 24 orduan metro koadroko 620,6 litro jaso dituzte, eta hainbat pertsona teilatuetan daude, erreskatatzeko zain, Enrique Moll alkateak jakinarazi duenez.

Gainera, prezipitazioen intentsitatea dela eta, Girona ibaiak gainezka egin du Els Poblets (Alacant) inguruan, eta uholdeak eragin ditu. 

102.000 ikaslek ez dute eskolarik izango, 80.913 Valentziako probintzian, eta 21.868, Alacanten.

Balear Uharteak alertan

Alerta egoera indarrean dago Balearretan ere, eta Gobernuak alarma gorria aktibatu du Mallorcan, Eivissan eta Formenteran, muturreko arriskuagatik.

Aemetek alerta maila laranjan utzi du Eivissan eta Formenteran ordubetean 50 l/m²-ko prezipitazioengatik, eta hamabi orduan 160 l/m² pila daitezkeelako.

Egoera horren aurrean, beste ES-Alert mezua iritsi zaie sakelako telefonoetara Eivissan, arreta eskatzeko, eta urpean gera daitezkeen lekuetara ez joatea eskatzeko.

Denboraleak Alerta Meteorologikoak Hondamendi naturalak Valentzia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X