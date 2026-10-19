Adam ekaitzak lau hildako utzi ditu, eta zortzi udalerrik konfinatuta jarraitzen dute
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste ES-Alert mezu bat bidali die Alacanteko eta Valentziako herritarrei, joan-etorririk ez egiteko eskatzen.
Adam goi depresioak eragindako ekaitzak lau hildako utzi ditu dagoeneko Katalunian eta Valentziako Erkidegoan. "Neurriz kanpoko" euriteak eta uholde handiak eragin ditu Valentzia eta Alacant probintzietan: metro koadroko 600 litro baino gehiago pilatu dira, ibaiek gainezka egin dute eta teilatuetan harrapatuta geratu dira hainbat herritar.
Egoera horren ondorioz, Valentziako Generalitateak kostaldeko 145 udalerritan agindu du konfinamendua, baina zortzik baino ez dute neurri horrekin jarraitzen.
Generalitateak konfinamendu aginduak bidali dizkie Valentzia hegoaldeko eta Alacant iparraldeko kostaldeko herritarrei. Larrialdi zerbitzuek helikopteroak jarri dituzte martxan, harrapatuta geratu diren pertsonak erreskatatzeko.
Gainera, Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak beste ES-Alert mezu bat bidali die Levanteko bi probintzietako biztanleei, joan-etorriak egitea saihesteko, beren etxebizitzetan itxita egoteko eta goiko solairuetara igotzeko eskatzeko, sotoetara eta garajeetara sartu gabe eta igogailuak erabili gabe.
Orain arte, larrialdi zerbitzuek uholdeekin lotutako 781 gertakari kudeatu dituzte: 381, Alacanteko probintzian; eta 400, Valentziako probintzian.
Lau hildako
Adamek lau hildako utzi ditu: bat Katalunian eta hiru Valentziako Erkidegoan. Cabrera de Mar udalerrian (Bartzelona) emakume bat urak eraman zuen asteburuan, Sagunton (Valentzia) emakume bat hil zen hondartzan bainua hartzen ari zela, eta bi pertsona hil dira, gaur, astelehena, Oliva udalerrian (Valentzia): emakume bat, bere etxeko beheko solairuan, eta 64 urteko gizon bat, bihotzekoak jota, kanpin batean.
DENBORALEA
Adamek irudi gogorrak utzi ditu Olivan
145 udalerri konfinatu dituzte eta helikopteroak lanean ari dira teilatuetan harrapatuta dauden pertsonak erreskatatzeko.
Espainiako Armada lanean
Bestalde, Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) Béterako (Valentzia) basetik atera da, Olivan (Valentzia) esku hartzeko. Pego herrian (Alacant), berriz, azken 24 orduan metro koadroko 620,6 litro jaso dituzte, eta hainbat pertsona teilatuetan daude, erreskatatzeko zain, Enrique Moll alkateak jakinarazi duenez.
Gainera, prezipitazioen intentsitatea dela eta, Girona ibaiak gainezka egin du Els Poblets (Alacant) inguruan, eta uholdeak eragin ditu.
102.000 ikaslek ez dute eskolarik izango, 80.913 Valentziako probintzian, eta 21.868, Alacanten.
Balear Uharteak alertan
Alerta egoera indarrean dago Balearretan ere, eta Gobernuak alarma gorria aktibatu du Mallorcan, Eivissan eta Formenteran, muturreko arriskuagatik.
Aemetek alerta maila laranjan utzi du Eivissan eta Formenteran ordubetean 50 l/m²-ko prezipitazioengatik, eta hamabi orduan 160 l/m² pila daitezkeelako.
Egoera horren aurrean, beste ES-Alert mezua iritsi zaie sakelako telefonoetara Eivissan, arreta eskatzeko, eta urpean gera daitezkeen lekuetara ez joatea eskatzeko.