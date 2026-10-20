Osakidetzako filtrazioengatik epaitutako oposiziogileak aitaginarrebak prestatutako 50 galderetatik 48 asmatu zituen, lekuko baten arabera
Gaur hasi da Arabako Auzitegian, 2016-2017ko Osakidetzaren LEParen kirurgia plastikoko espezialitateko filtrazioen ustezko bi erantzuleren aurkako epaiketa. Lehen saioan 13 lekukoren txanda izango da.
Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoaren (LEP) ustezko filtrazioen auzian, lekuko batek gaur Arabako Probintzia Auzitegian hasi den epaiketan baieztatu du epaitutako oposiziogileak bere aitaginarrebak (bigarren auzipetua) prestatutako 50 galderetatik 48 asmatu zituela. Aitzitik, 50 galderen erdiak baino pixkat bat gehiago erantzun zituen ondo. Lehen lekukoa IVAPeko zuzendaria zen 2018an, hain zuzen ere, 2016-2017 urteetako LEPari dagozkion azterketan egin zirenean.
2016-2017ko Osakidetzaren LEParen kirurgia plastikoko azterketen ustezko filtrazioei lotuta geratzen diren bi akusatuen aurkako epaiketa gaur goizean hasi da, 13 lekukoren deklarazioarekin. Bihar egingo den bigarren saioan, bi akusatuen txanda izango da.
Lan eskaintza publikoaren ustezko filtrazioen auzian, kirurgia plastikoko azterketaren gaineko akusazioa baino ez da geratzen, Auzitegiak gainerakoak auzi "orokorrean" absolbitu baitzituen.
Auzipetutakoak mediku bat eta oposiziogile bat dira: lehena, garai hartan Donostia Ospitaleko zerbitzuburua zen, kirurgia plastikoan eta estetikoan espezializatua, eta bigarrena, akusatutako medikuaren semearen bikotekidea.
Fiskaltzak bi urteko kartzela zigorra eskatu du medikuarentzat, sekretuak agerraraztearen delitua leporatuta, eta, urtebetekoa, berriz, oposiziogilearen aurka, delitu hori bera egiten saiatzea egotzita.
Lehen lekukoaren arabera —orduan IVAPeko zuzendari zena eta teknikoki azterketak antolatzen zituena—, azterketa teorikoak 100 galdera zituen eta horietatik 50 akusatuetako batek prestatu zituen eta beste 50ak beste pertsona batek.
Akusatutako oposiziogileak bere aitaginarrebak prestatutako 50 galderetatik 48 ondo eratzun zituen, aldiz, beste 50 galderen erdiak baino pixka bat gehiago erantzun zituen zuzen.
Zuzen erantzundako galderen kopurua ikusitakoan, akusatutako oposiziogilearekin hitz egin zuen IVAPeko zuzendariak eta lan eskaintza publikotik erretiratzea eskatu zion.
Ondoren, bigarren akusatuarekin elkartu ziren eta medikuak esan zien aztertu beharreko bibliografia soilik jakinarazi ziola.
Bigarren lekukoa
Salaketa aurkeztu zuen oposiziogile batek epaiketan azaldu duenez, azterketa egin aurretik ez zuen zurrumurrurik entzun, baina harrituta geratu zen galderak prestatu zituena eta aztertzailea hautagaietako baten senidea zelako.
Azterketa "zaila eta korapilatsua" izan zela esan du bigarren lekukoak, eta, jende prestatua izanagatik ere, Gurutzetatik aurkeztutako inork ez zuela gainditu nabarmendu du.
Egun batzuk geroago, akusatutako oposiziogilea ez zen zerrendan agertzen —uko egin zion—, eta horrek harridura sortu eta zurrumurruak areagotu zituen.