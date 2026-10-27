ETXEBIZITZA
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Abendaño Ikastolan kontzentrazioa egin dute, etxegabetutako familientzako konponbide bat eskatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Abendaño Ikastolarekin lotura duten bi familien etxegabetzeen aurrean, familien elkarteak etxebizitza-aukera duin bat eskatu eta Poliziaren esku-hartzea deitoratu du. Halaber, erakundeei eskatu die berrikus ditzatela etxebizitza-politikak, gizarte-zerbitzuen politikak eta haurren babeserakoak. 

Gasteiz Etxebizitza

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