15 tona kokaina noraezean Bizkaiko Golkoan: polizia Landetako hondartzetara iristeko zain dago
Jendarmeek dispositibo zabala abiatu dute Landetako hondartzetan, itsasontzi batek droga-merkantzia bota duelakoan. Fardel batzuk Landetako hondartzetara irits daitezke.
15 tona kokaina ur gainean noraezean egon daitezke uneotan Bizkaiko Golkoan. Frantziako Jendarmeriak uste du itsasontzi batek merkantzia uretara bota duela, eta polizia-operatibo bat jarri duela fardelak atzemateko.
Hondartzak jendearentzat zabalik daude, nahiz eta Frantziako institutu armatua Landetako kostaldea zaintzen egon, besteak beste, bi helikoptero erabilita.
Actu Bordeaux egunkari digitalak jakinarazi duenez, Estupefazienteei buruzko Inteligentzia Operatiboko Zelulak kokaina-kargamentu bat Akitaniako kostaldera iritsiko zela ohartarazi zien jendarmeei.
Lapurdiko hondartza hurbilenetan, Poliziaren presentzia ez da hain handia. Operazio zabalena Landetako iparraldean dago, itsas korronteek droga bertara eramatea espero baitute.