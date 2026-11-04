Listeria aurkitu dute Urkabe markako urdaiazpiko egosiaren lote batean
Kaltetutako produktua 175 gramoko plastikozko zorroetan merkaturatzen da, eta 61027 zenbakidun loteari eragiten dio, 2026/11/26ko iraungitze-datarekin.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak Listeria monocytogenesis aurkitu du Urkabe markako urdaiazpiko egosiaren lote batean. Kaltetutako produktua 175 gramoko plastikozko zorroetan merkaturatzen da, eta 61027 zenbakidun loteari eragiten dio, 2026/11/26ko iraungitze-datarekin.
Produktu hori hasiera batean hainbat autonomia-erkidegotan banatu da, besteak beste, Euskadin. Enpresa produktua merkatutik ateratzen hasi da, eta, eskura dagoen informazioaren arabera, lotearen gehiengoa berreskuratu egin dute, baina ez du baztertzen etxeetan kopuru batzuk egotea.
Hori dela eta, kaltetutako produktua ez kontsumitzea gomendatu dute. Kontsumitzaileak listeriosiarekin bateragarria den sintomatologia izatekotan (gorakoak, beherakoa edo sukarra), osasun-zentro batera joatea gomendatu dute.
Haurdunaldiaren kasuan, haurdunaldian kontsumitzeko Osasun Sailak emakume haurdunentzat garrantzitsuak diren elikadura-higieneko praktikei buruz egindako gomendioak kontsultatzea gomendatzen da.