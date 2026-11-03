Bi pertsona atxilotu dituzte Bilbon, Arabako gazta-enpresa bati 12.500 euroko iruzurra egiten saiatzeagatik
Ertzaintzak gizon bat eta emakume bat atxilotu ditu Bilbon iruzur egitea leporatuta, Arabako enpresa bati 12.540 euroko balioko gaztak erosten saiatu ondoren hirugarren baten NANa erabiliz.
Atzo, astelehena, Arabako Gorbeialdeko Kuadrillako gazta-enpresa baten arduraduna Gasteizko Ertzain-etxearekin harremanetan jarri zen. Pertsona horrek bere susmoen berri eman zion Ertzaintzari, eta jakitera eman zion WhatsApp bidez 12.540 euroko gazta-eskaera bat jaso zuela eta egun horretan bertan jasotzekoak zirela, baina ez zuela inolako banku-sarrerarik jaso.
Une horretan, Ertzaintzak zaintza-dispositibo bat jarri zuen abian, eta egiaztatu zuen eskaera egiteko erabilitako NANa beste batzuetan ere bere izenean iruzur egiteko ordeztu zuten pertsona batena zela.
17:00etan, garraiolari bat iritsi zen gazta-enpresara, eta Ertzaintzari esan zion garraioa egiteko kontratatu zutela eta oraindik ez zekiela Bilboko zein helbide zehatzetara eraman behar zuen eskaria.
Patruilek helmugara arte, Bilboko Otxarkoaga auzora arte, jarraitu zioten garraiolariari. Bertan zituen zain ustezko bi erosleak, 63 urteko gizon bat eta 23 urteko emakume bat, biak espainiar nazionalitatekoak, eta agenteek identifikatu egin zituzten. Emakumeak ez zuen aurrekaririk, eta gizona, berriz, Ertzaintzak aurretik behin ikertu zuen ebasketagatik.
Bi identifikatuak iruzur-delitua leporatuta atxilotu zituzten, eta, ondoren, ertzain-etxera eraman zituzten epailearen eskuetan jarri bitartean.