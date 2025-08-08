Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Gaza inbaditzeko erabakia
Yair Lapiden esanetan, okupazioak "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du" eta herrialdea "kolapso politikora" eramango du.
Yair Lapid Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Israelgo Gobernuak Gaza okupatzeko hartutako erabakia, eta Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin kontraesanean dagoela adierazi du.
Israelgo oposiziogilearen arabera, okupazioak "hilabeteak beharko ditu" eta "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du". Horrek guztiak, Lapiden arabera, "kolapso politikoa eramango du" herrialdea.
Gainera, erabakia Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin "erabat kontraesanean" dagoela ziurtatu du.
"Hau da Hamasek nahi zuena: Israel helbururik gabeko lurralde batean harrapatuta geratzea, hurrengo egunerako panorama zehaztu gabe, nora daraman inork ulertzen ez duen alferrikako okupazio batean", azaldu du Lapidek X sare sozialean.
