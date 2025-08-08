Gazako zerrenda
Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Gaza inbaditzeko erabakia

Yair Lapiden esanetan, okupazioak "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du" eta herrialdea "kolapso politikora" eramango du.

Israeli opposition Leader and former Prime Minister, Yair Lapid, speaks during the demonstration. Israeli war cabinet minister Benny Gantz has threatened to resign unless Prime Minister Benjamin Netanyahu sets out a post-war plan for the Gaza Strip. Gantz has set an 8 June deadline for a plan to achieve six ''strategic goals'', including the end of Hamas rule in Gaza and the establishment of a multinational civilian administration for the territory.
Yair Lapid, Israelgo oposizioko burua. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Yair Lapid Israelgo oposizio buruak "hondamenditzat" jo du Israelgo Gobernuak Gaza okupatzeko hartutako erabakia, eta Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin kontraesanean dagoela adierazi du.

Israelgo oposiziogilearen arabera, okupazioak "hilabeteak beharko ditu" eta "bahituen eta soldadu askoren heriotza ekarriko du". Horrek guztiak, Lapiden arabera, "kolapso politikoa eramango du" herrialdea.

Gainera, erabakia Armadaren eta segurtasun funtzionarioen iritziarekin "erabat kontraesanean" dagoela ziurtatu du.

"Hau da Hamasek nahi zuena: Israel helbururik gabeko lurralde batean harrapatuta geratzea, hurrengo egunerako panorama zehaztu gabe, nora daraman inork ulertzen ez duen alferrikako okupazio batean", azaldu du Lapidek X sare sozialean.

Israelgo Gobernuak Netanyahuren plan militarra onartu du Gaza Hiria okupatzeko
