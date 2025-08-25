Frantzia
Sozialistek ez dute Bayrouren konfiantza mozioa babestuko, Frantziako Gobernuaren etorkizuna kolokan jarriz

Aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jartzen badira, Exekutiboak dimisioa aurkeztu beharko du.

Frantziako Asanblea Nazionalaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Frantziako Alderdi Sozialistak (PS) iragarri du ez duela babestuko François Bayrou lehen ministroak irailaren 8rako programatutako konfiantza mozioa. Sozialistak laugarren indar politikoa dira, eta, esandakoa beteko balitz, kolokan jarriko lukete Gobernuaren etorkizuna.

"Ez diogu konfiantza bozkatuko François Bayrouri, eta berak ondo daki hori. Azken finean, alde egiteko erabakia hartu du", esan du Olivier Faure PSko lehen idazkariak. Horrekin batera, gogoratu du Bayrouk gehiengo erlatiboa duela, zentroaren eta kontserbadoreen babesarekin.

Ildo beretik, Marine Le Penen ultraeskuindarrak eta Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoak (LFI) aurreratu dute Bayrouren konfiantzaren aurka bozkatuko dutela. Hogeita hamar diputatu ekologistek ere ezetz esango dute.

Gauzak horrela, aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jartzen badira, Exekutiboak dimisioa eman beharko luke, eta gobernu krisi berri bat ireki 2024koaren ostean. Urte horretan, Emmanuel Macron presidenteak legegintza aurreratuak deitu zituen, bere alderdiak Europakoetan izandako kolpearen ondorioz.

Faurek "imajinaezintzat" jo du bere taldeak iritzia aldatzea eta aldeko botoa ematea edo mozioan abstenitzea, lehen ministroak ez duelako zantzurik eman uztailean aurkeztutako aurrekontu orokorreko neurri batzuk baztertzeko. Izan ere, deitoratu duenez, aurrekontuok "inoizko bidegabeenak" dira, eta 2026an 44.000 milioi euro aurreztea barne hartzen ditu.

