Sozialistek ez dute Bayrouren konfiantza mozioa babestuko, Frantziako Gobernuaren etorkizuna kolokan jarriz
Aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jartzen badira, Exekutiboak dimisioa aurkeztu beharko du.
Frantziako Alderdi Sozialistak (PS) iragarri du ez duela babestuko François Bayrou lehen ministroak irailaren 8rako programatutako konfiantza mozioa. Sozialistak laugarren indar politikoa dira, eta, esandakoa beteko balitz, kolokan jarriko lukete Gobernuaren etorkizuna.
"Ez diogu konfiantza bozkatuko François Bayrouri, eta berak ondo daki hori. Azken finean, alde egiteko erabakia hartu du", esan du Olivier Faure PSko lehen idazkariak. Horrekin batera, gogoratu du Bayrouk gehiengo erlatiboa duela, zentroaren eta kontserbadoreen babesarekin.
Ildo beretik, Marine Le Penen ultraeskuindarrak eta Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoak (LFI) aurreratu dute Bayrouren konfiantzaren aurka bozkatuko dutela. Hogeita hamar diputatu ekologistek ere ezetz esango dute.
Gauzak horrela, aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jartzen badira, Exekutiboak dimisioa eman beharko luke, eta gobernu krisi berri bat ireki 2024koaren ostean. Urte horretan, Emmanuel Macron presidenteak legegintza aurreratuak deitu zituen, bere alderdiak Europakoetan izandako kolpearen ondorioz.
Faurek "imajinaezintzat" jo du bere taldeak iritzia aldatzea eta aldeko botoa ematea edo mozioan abstenitzea, lehen ministroak ez duelako zantzurik eman uztailean aurkeztutako aurrekontu orokorreko neurri batzuk baztertzeko. Izan ere, deitoratu duenez, aurrekontuok "inoizko bidegabeenak" dira, eta 2026an 44.000 milioi euro aurreztea barne hartzen ditu.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Helikoptero bat urmael batean erori da Frantzian, sute bat itzaltzeko ura hartzen ari zenean
Istripua Rosporden herrian gertatu da, Frantziako Finistere departamentuan, sute bat itzaltzeko lanetan ari zen helikoptero bat ura kargatzera joan denean. Maniobra egiten ari zela biraka hasi da eta azkenean uretara erori da. Zorionez, bi bidaiariak onik atera dira.
Gazan kazetarien hilketengatik justizia eskatu du NBEk
Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, bertako Gobernuaren arabera.
Bayrouk hordagoa bota du bere Gobernua erorarazi lezakeen konfiantza mozio batekin
Frantziar estatuan, urte politikoaren hasiera malkartsu dator, bereziki aurrekontuei lotuta. François Bayru lehen ministroak 40.000 milioi euroko murrizketak iragarri zituen 2026ko kontuetarako, eta lurrikara eragin. Gauzak horrela, gaur jakinarazi du konfiantza galdea egingo duela asanblea nazionalean irailaren 8an.
Londresko Notting Hill auzoa musikaz eta kolorez bete da bere urteroko inauteria ospatzeko
Musika afrokaribarra eta kolore askotako karrozak protagonistak izan dira gaur Londresko Notting Hill auzoan. Erresuma Batuan jai-eguna da gaur eta milaka pertsona hurbildu dira inauteriez gozatzeko.
Mikel Ayestaran: “Gosete-larrialdia deklaratzeak ez du egoera lasaitu, tankeak eta hegazkinak etengabe ari dira lanean”
EITBk Ekialde Hurbilean duen berriemaleak kontatu duenez, Israelek Gaza osoa bereganatzeko asmoekin jarraitzen du. Gaza hiriburutik kanporatu nahi dituen herritarrak hegoaldera bidali nahi ditu, Nasser ospitalea dagoen ingurura. Alabaina, inguru horretan erasoek ez dute etenik. Gaur, abuztuak 25, 20 lagun hil ditu, tartean, 5 kazetari.
Gutxienez 20 pertsona hil dira, tartean bost kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan
Erasoetako batek hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu. Halaber, Israelgo Armadak seigarren kazetari bat hil du Al Mayasi inguruan, Gazako hegoaldean.
Israelgo Armadaren buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri
Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik omen dauden 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean. Gainera, gutxienez 45 pertsona hil dira azken orduetan Israelek egindako erasoetan.
Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.