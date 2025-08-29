Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Frantziako sindikatuek greba deitu dute irailaren 18an Bayrouren aurrekontuen aurka

Zentral handiek "gauzak aldatzeko eta aurrerapausoak emateko mobilizazio masiboak" eskatu dizkiete langileei. Bayrouk konfiantza mozio bati aurre egin beharko dio irailaren 8an; oposizioak (gehiengo absolutua) aurka bozkatuko duela aurreratu du.

Marylise Léon (zentroa) sindikatuetako ordezkariekin batera.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako sindikatuek mobilizazio handi bat antolatu dute elkarrekin. Gaur iragarri dutenez, grebak eta manifestazioak egingo dituzte irailaren 18an, François Bayrou lehen ministroaren aurrekontuen aurka.

Marylise Leon Frantziako Lan Konfederazio Demokratikoko (CFDT) idazkari nagusiak irakurri du prentsaren aurrean (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidarioak eta FSU) sindikatuek adostutako deialdia. Bertan langileei eskatzen diete "modu masiboan mobilizatzeko, gauzak aldatzeko eta aurrerapausoak irabazteko".

"Aurrekontuen proiektua den 'beldurren museo' horrekin amaitu behar dugu, behingoz kontuan hartu behar dira gizartearen eskakizunak. Erronkek eta politika publikoek eskatzen dutenari erantzungo dioten aurrekontu-baliabideak nahi ditugu, prekarietatearen kontrako neurriak, elkartasunerako neurriak, trantsizio ekologiko bidezko baterako inbertsioak, baita Frantziaren berrindustrializazioa eta kaleratzeen aurkako neurriak ere", nabarmendu dute. 

Gaineratu duenez, "ondare eta diru-sarrera oso altuak eta dibidendua zergapetzen dituzten tresnak" behar dira, eta "enpresek laguntzak jasotzeko baldintzak gogortuko dituena; maila handiko babes soziala" eta erretirorako gutxieneko adina 62 urtetik 64 urtera atzeratzen duen pentsioen erreforman atzera egitea.

Bayrou herritarrak konbentzitzen saiatzen ari da

Aurrekontuak irailaren amaieran edo urriaren hasieran aurkeztu behar ziren formalki, baina airean dago kontua, Bayrouk irailaren 8an konfiantza mozio bati aurre egin beharko baitio. Bozketa horretan konfiantza bereganatu eta 44.000 milioi euro inguruko doitzerako babesak lortzea espero zuen. 

Baina oposizio osoak kontrako botoa emango duela aurreratu du, eta Asanblea Nazionalean gehiengo osoa dutela kontuan hartuta, horrek, bestelakorik ezean, lehen ministroaren dimisioa eta Gobernuaren erorketa ekarriko ditu.

Egoera horren aurrean, Bayrouk gertakarien nondik norakoak aldatu nahi izan ditu eta zuzenean frantziarrengana zuzendu da, ostiral honetan, Chalons de Champagneko azoka batean. Bertan, herrialdearen egoera finantzarioa dramatizatu du, "larria eta premiazkoa" dela azalduz.

"Zorrak jaten du frantziarren lana", adierazi du. Azaldu dueenez, 1974tik Frantziak arrastaka darama aurrekontuetan defizita, eta gogorarazi, hori ez dela bideragarria epe luzera. 

2026an 44.000 milioi euroko doikuntza justifikatu du berriro, esanez ez dela berak asmatutako zifra bat, baizik eta defizita jaisteko bidean koska bat.

 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (France), 29/08/2025.- French Prime Minister Francois Bayrou speaks to the media at the Agriculture Fair in Chalons-en-Champagne, France, 29 August 2025. The fair runs from 29 August to 08 September 2025. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Negoziazioak azkartu nahi ditu

Lehen ministroa jakitun da ez zaizkiola, ziurrenik, egun asko geratzen karguan eta bere burua salbatzeko azken saiakeran, alderdi politikoei deitu die, doiketaren edukia eztabaitdatzeko. 

Jean-Luc Mélenchonen Frantzia Intsumisoak (LFI) eta ekologistek aurreratu dute ez direla Bayrourekin bilduko. 

Marine Le Pen eskuin muturreko alderdiko burua eta Jordan Bardella presidenteak onartu dute lehen ministroaren gonbidapena, nahiz eta biek argi utzi duten irailaren 8an lehen ministroaren aurka bozkatuko dutela, eta hauteskunde aurreratuak nahi dituztela, eta ez soilik legegileak.

Alderdi Sozialistak (PS) esan du Bayrouren Gobernua erortzeko bozkatuko duela, baina ez du oraindik argitu harekin bilduko den ala ez. Era berean, aurrekontu proiektu alternatibo bat aurkeztuko du, ezkerreko gobernuburu berri batekin martxan jarri nahiko lukeena.

Frantzia Frantziako Gobernua Sindikatuak Grebak Manifestazioak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Gehiago kargatu